https://ria.ru/20241023/gruziya-1979513262.html

В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России

В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России - РИА Новости, 23.10.2024

В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что западные чиновники в начале российской военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:31

2024-10-23T11:31

2024-10-23T11:31

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ТБИЛИСИ, 23 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что западные чиновники в начале российской военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против РФ. "Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез. Первый год начала войны (российской операции против Украины - ред.) мы только и занимались тем, что во время разных визитов объясняли, почему мы не можем, почему для нас риск (вводить санкции против РФ - ред.)... Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет",- заявил Папуашвили в эфире грузинского Первого канала. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, а потом страна начала бы партизанское сопротивление.

https://ria.ru/20241022/gruziya-1979362198.html

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в мире, россия, грузия, украина, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили