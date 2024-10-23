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В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России - РИА Новости, 23.10.2024
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11:31 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/gruziya-1979513262.html
В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России
В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России - РИА Новости, 23.10.2024
В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что западные чиновники в начале российской военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:31
2024-10-23T11:31
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ТБИЛИСИ, 23 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что западные чиновники в начале российской военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против РФ. "Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез. Первый год начала войны (российской операции против Украины - ред.) мы только и занимались тем, что во время разных визитов объясняли, почему мы не можем, почему для нас риск (вводить санкции против РФ - ред.)... Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет",- заявил Папуашвили в эфире грузинского Первого канала. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, а потом страна начала бы партизанское сопротивление.
https://ria.ru/20241022/gruziya-1979362198.html
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в мире, россия, грузия, украина, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Россия, Грузия, Украина, Бидзина Иванишвили, Ираклий Гарибашвили
В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России

Спикер Шалва: Запад уговаривал Грузию присоединиться к санкциям против России

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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ТБИЛИСИ, 23 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что западные чиновники в начале российской военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против РФ.
"Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез. Первый год начала войны (российской операции против Украины - ред.) мы только и занимались тем, что во время разных визитов объясняли, почему мы не можем, почему для нас риск (вводить санкции против РФ - ред.)... Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет",- заявил Папуашвили в эфире грузинского Первого канала.
Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, а потом страна начала бы партизанское сопротивление.
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В миреРоссияГрузияУкраинаБидзина ИванишвилиИраклий Гарибашвили
 
 
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