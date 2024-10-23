https://ria.ru/20241023/gruzija-1979522772.html
В Грузии заявили о подготовке госпереворота
В Грузии заявили о подготовке госпереворота - РИА Новости, 23.10.2024
В Грузии заявили о подготовке госпереворота
В Грузии есть силы, которые готовят государственный переворот после парламентских выборов, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:08
2024-10-23T12:08
2024-10-23T13:23
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ТБИЛИСИ, 23 окт — РИА Новости. В Грузии есть силы, которые готовят государственный переворот после парламентских выборов, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили."Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту", — сказал политик.По его словам, переворот планировался и после парламентских выборов в 2020 году, на этот раз к попытке мятежа привлекут наблюдателей."Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации", — пояснил спикер.Он уточнил, что планируется с помощью неправительственных организаций составить фальшивые отчеты о выборах, чтобы создать в Грузии "ложный повод для очередных беспорядков".Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента.Ранее оппозиция обвиняла "Грузинскую мечту" в намерении сфальсифицировать результаты выборов и устроить протесты. Как подчеркивал основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, беспорядков после парламентских выборов не будет.Служба внешней разведки России в июле сообщала, что США с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили могут готовить "цветную революцию". Так, планировалось, что глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором обвинит правительство в срыве переговоров о вступлении в ЕС и предупредит о катастрофических последствиях сближения с Москвой.
https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979211095.html
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в мире, грузия
В Грузии заявили о подготовке госпереворота
Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил о подготовке госпереворота
ТБИЛИСИ, 23 окт — РИА Новости. В Грузии есть силы, которые готовят государственный переворот после парламентских выборов, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
«
"Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту", — сказал политик.
По его словам, переворот планировался и после парламентских выборов в 2020 году, на этот раз к попытке мятежа привлекут наблюдателей.
«
"Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации", — пояснил спикер.
Он уточнил, что планируется с помощью неправительственных организаций составить фальшивые отчеты о выборах, чтобы создать в Грузии "ложный повод для очередных беспорядков".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента.
Ранее оппозиция обвиняла "Грузинскую мечту" в намерении сфальсифицировать результаты выборов и устроить протесты.
Как подчеркивал основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили
, беспорядков после парламентских выборов не будет.
Служба внешней разведки России
в июле сообщала, что США с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили
могут готовить "цветную революцию". Так, планировалось, что глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором обвинит правительство в срыве переговоров о вступлении в ЕС
и предупредит о катастрофических последствиях сближения с Москвой
.