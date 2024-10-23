https://ria.ru/20241023/gruzija-1979522772.html

В Грузии заявили о подготовке госпереворота

В Грузии заявили о подготовке госпереворота - РИА Новости, 23.10.2024

В Грузии заявили о подготовке госпереворота

В Грузии есть силы, которые готовят государственный переворот после парламентских выборов, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:08

2024-10-23T12:08

2024-10-23T13:23

в мире

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857075479_101:46:2970:1660_1920x0_80_0_0_58113ac78f6d92cbf6135c154d89154d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — РИА Новости. В Грузии есть силы, которые готовят государственный переворот после парламентских выборов, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили."Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту", — сказал политик.По его словам, переворот планировался и после парламентских выборов в 2020 году, на этот раз к попытке мятежа привлекут наблюдателей."Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации", — пояснил спикер.Он уточнил, что планируется с помощью неправительственных организаций составить фальшивые отчеты о выборах, чтобы создать в Грузии "ложный повод для очередных беспорядков".Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента.Ранее оппозиция обвиняла "Грузинскую мечту" в намерении сфальсифицировать результаты выборов и устроить протесты. Как подчеркивал основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, беспорядков после парламентских выборов не будет.Служба внешней разведки России в июле сообщала, что США с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили могут готовить "цветную революцию". Так, планировалось, что глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором обвинит правительство в срыве переговоров о вступлении в ЕС и предупредит о катастрофических последствиях сближения с Москвой.

https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979211095.html

https://ria.ru/20241023/gruziya-1979531791.html

https://ria.ru/20241022/gruziya-1979417690.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия