https://ria.ru/20241023/gosduma-1979452803.html

В Госдуме призвали создать Агентство по инвестиционным гарантиям для БРИКС

В Госдуме призвали создать Агентство по инвестиционным гарантиям для БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

В Госдуме призвали создать Агентство по инвестиционным гарантиям для БРИКС

Необходимо подумать о создании Агентства по инвестиционным гарантиями для стран БРИКС в связи с условиями глобальной экономической нестабильности, заявил РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:50

2024-10-23T02:50

2024-10-23T02:50

экономика

александр бабаков

брикс

госдума рф

всемирный банк

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Необходимо подумать о создании Агентства по инвестиционным гарантиями для стран БРИКС в связи с условиями глобальной экономической нестабильности, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. "В сегодняшних условиях глобальной экономической нестабильности и растущих вызовов, связанных с политическими, экономическими и социальными рисками, мы должны объединить усилия для привлечения инвестиций, необходимых для модернизации наших экономик. В этой связи нам необходимо подумать о создании Агентства по инвестиционным гарантиям для стран БРИКС", - сообщил Бабаков. Он отметил, что инвестиции являются ключевым фактором для развития любой экономики, и для стран БРИКС, представляющих более 40% населения планеты и уже больше половины мировой экономики, приток капитала играет решающую роль в обеспечении экономического роста, создания рабочих мест и повышения уровня жизни. Однако, по его словам, инвесторы сталкиваются с растущими рисками — политическими, правовыми, финансовыми, с прямыми санкциями и запретами, и все это требует незамедлительных действий для создания структур, способных нейтрализовать эти риски. "Агентство по инвестиционным гарантиям станет тем инструментом, который обеспечит защиту для инвесторов от этих вызовов. Необходимо четко осознавать, функционирующее на данный момент Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) является частью Всемирного банка. Агентство больше не руководствуется исключительно бизнес-целями, а является инструментом политического и экономического давления Запада на страны глобального Юга", - добавил Бабаков. По его мнению, необходимо адаптировать опыт MIGA к особенностям стран БРИКС, но при этом создать по-настоящему эффективный и прозрачный инструмент для стимулирования устойчивого развития и повышения конкурентоспособности на глобальном рынке, который в своей работе будет руководствоваться не политической конъюнктурой, а взаимной выгодой бизнеса всех стран БРИКС. "Создание такого Агентства по инвестиционным гарантиям для стран БРИКС будет важным шагом на пути к повышению нашей привлекательности для мировых инвесторов. Оно обеспечит уверенность тем, кто готов вкладывать средства в нашу экономику, что их капитал будет защищён", - считает парламентарий. В первую очередь, подчеркивает Бабаков, это обеспечит привлечение инвестиций с мирового рынка в проекты стран БРИКС, страхование рисков увеличит доверие к рынкам организации со стороны мировых инвесторов, что приведет к увеличению притока капитала, что особенно важно для таких секторов, как инфраструктура, энергетика и высокие технологии, которые требуют значительных вложений и долгосрочной окупаемости. Вице-спикер ГД отмечает, что страны БРИКС могут использовать гарантии для защиты своих суверенных экономик от внешнего давления и экономических санкций, и агентство позволит минимизировать риски, связанные с изменением глобальной конъюнктуры, и укрепить позиции на международной арене. "Гарантии помогут привлечь не только крупных инвесторов, но и стимулировать малый и средний бизнес. Это создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию внутреннего рынка и снижению уровня бедности. Одной из главных задач агентства будет обеспечение прозрачности в инвестиционном процессе. Это повысит доверие как со стороны иностранных, так и внутренних инвесторов, снизит коррупцию и улучшит деловой климат", - сказал Бабаков. Создание Агентства по инвестиционным гарантиям для стран БРИКС - это не просто инструмент защиты инвестиций, заключил политик, добавив, что это важный шаг на пути к экономическому суверенитету, повышению доверия и устойчивому развитию стран объединения, и нужно использовать это агентство для того, чтобы обеспечить стабильность, прозрачность и привлекательность экономик стран БРИКС для международного капитала, а также это станет важным сигналом миру о том, что страны БРИКС готовы к сотрудничеству, развитию и защите своих экономических интересов, ведь можно не только привлечь значительные инвестиции, но и заложить фундамент для устойчивого экономического роста на десятилетия вперёд.

https://ria.ru/20240930/briks-1975410265.html

https://ria.ru/20240712/mvf-1959207764.html

https://ria.ru/20240725/briks-1961962924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр бабаков, брикс, госдума рф, всемирный банк