https://ria.ru/20241023/genotsid-1979592293.html

Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине

Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине - РИА Новости, 23.10.2024

Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине

Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что ему тяжело смотреть на то,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:55

2024-10-23T15:55

2024-10-23T16:00

в мире

сша

израиль

палестина

джулиан ассанж

махмуд аббас

хиллари клинтон

wikileaks

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979290097_0:182:3093:1922_1920x0_80_0_0_b738514e42cfe687b1d7a22fbccef6db.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что ему тяжело смотреть на то, как США "поддерживают геноцид" в Палестине. "Очень тяжело видеть, что Соединенные Штаты поддерживают геноцид в Палестине", - сказал Шиптон. Ранее советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш в интервью РИА Новости заявил, что происходящее в последний год в секторе Газа является полноценной войной-геноцидом и настоящей катастрофой. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.

https://ria.ru/20241017/gaza-1978459248.html

https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979552244.html

сша

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, палестина, джулиан ассанж, махмуд аббас, хиллари клинтон, wikileaks, хамас, брикс