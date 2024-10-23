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Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине - РИА Новости, 23.10.2024
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15:55 23.10.2024 (обновлено: 16:00 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/genotsid-1979592293.html
Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине
Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине - РИА Новости, 23.10.2024
Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине
Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что ему тяжело смотреть на то,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:55
2024-10-23T16:00
в мире
сша
израиль
палестина
джулиан ассанж
махмуд аббас
хиллари клинтон
wikileaks
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что ему тяжело смотреть на то, как США "поддерживают геноцид" в Палестине. "Очень тяжело видеть, что Соединенные Штаты поддерживают геноцид в Палестине", - сказал Шиптон. Ранее советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш в интервью РИА Новости заявил, что происходящее в последний год в секторе Газа является полноценной войной-геноцидом и настоящей катастрофой. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
https://ria.ru/20241017/gaza-1978459248.html
https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html
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в мире, сша, израиль, палестина, джулиан ассанж, махмуд аббас, хиллари клинтон, wikileaks, хамас, брикс
В мире, США, Израиль, Палестина, Джулиан Ассанж, Махмуд Аббас, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, ХАМАС, БРИКС
Отец Ассанжа осудил США за поддержку геноцида в Палестине

Отец Ассанжа Шиптон: тяжело видеть, как США поддерживают геноцид в Палестине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДжон Шиптон
Джон Шиптон - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Джон Шиптон. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что ему тяжело смотреть на то, как США "поддерживают геноцид" в Палестине.
"Очень тяжело видеть, что Соединенные Штаты поддерживают геноцид в Палестине", - сказал Шиптон.
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
ООН: продовольствие в секторе Газа закончится через полторы недели
17 октября, 10:35
Ранее советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш в интервью РИА Новости заявил, что происходящее в последний год в секторе Газа является полноценной войной-геноцидом и настоящей катастрофой.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества
10 октября, 16:42
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев
Вчера, 13:56
 
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