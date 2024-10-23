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Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ
Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:30
2024-10-23T03:30
2024-10-23T12:44
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника. Как отмечает издание, такое пожертвование должно было остаться в тайне. Отмечается, что Гейтс сделал свое пожертвование в пользу некоммерческой организации Future Forward, основной внешней группы по сбору средств, поддерживающей Харрис. "Билл Гейтс ...заявил в частном порядке, что недавно он пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает президентскую кампанию вице-президента Камалы Харрис", - сообщили изданию три источника, осведомленные по этому вопросу. Неназванный источник, "знакомый с соображениями Гейтса", сообщил газете, что в этом году в частных разговорах с друзьями и другими людьми Гейтс выразил обеспокоенность возможным вторым президентским сроком кандидата от республиканцев Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что "мог бы работать с любым кандидатом". Как рассказали изданию два источника, близкие к благотворительному фонду Гейтса "Фонд Билла и Мелинды Гейтс", организация серьезно обеспокоена возможным сокращением программ планирования семьи и глобальных программ здравоохранения в случае переизбрания Трампа. "Пожертвование Гейтса было направлено специально некоммерческому подразделению организации Future Forward, Future Forward USA Action, которое, будучи организацией типа 501(c)(4), не раскрывает имена своих доноров. Таким образом, любой вклад Гейтса никогда не будет отображаться в каких-либо публичных документах", - рассказали газете неназванные источники. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html
https://ria.ru/20240721/kharris--1961092309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, билл гейтс, камала харрис, дональд трамп, microsoft corporation
В мире, США, Билл Гейтс, Камала Харрис, Дональд Трамп, Microsoft Corporation
Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ
NYT: Билл Гейтс пожертвовал 50 миллионов долларов на кампанию Харрис
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, сообщает газета New York Times
со ссылкой на три источника.
Как отмечает издание, такое пожертвование должно было остаться в тайне. Отмечается, что Гейтс сделал свое пожертвование в пользу некоммерческой организации Future Forward, основной внешней группы по сбору средств, поддерживающей Харрис.
"Билл Гейтс ...заявил в частном порядке, что недавно он пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает президентскую кампанию вице-президента Камалы Харрис", - сообщили изданию три источника, осведомленные по этому вопросу.
Неназванный источник, "знакомый с соображениями Гейтса", сообщил газете, что в этом году в частных разговорах с друзьями и другими людьми Гейтс выразил обеспокоенность возможным вторым президентским сроком кандидата от республиканцев Дональда Трампа
, хотя он подчеркнул, что "мог бы работать с любым кандидатом". Как рассказали изданию два источника, близкие к благотворительному фонду Гейтса "Фонд Билла и Мелинды Гейтс
", организация серьезно обеспокоена возможным сокращением программ планирования семьи и глобальных программ здравоохранения в случае переизбрания Трампа.
"Пожертвование Гейтса было направлено специально некоммерческому подразделению организации Future Forward, Future Forward USA Action, которое, будучи организацией типа 501(c)(4), не раскрывает имена своих доноров. Таким образом, любой вклад Гейтса никогда не будет отображаться в каких-либо публичных документах", - рассказали газете неназванные источники.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.