https://ria.ru/20241023/gejts-1979455176.html

Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ

Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024

Билл Гейтс пожертвовал крупную сумму в поддержку кампании Харрис, пишут СМИ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:30

2024-10-23T03:30

2024-10-23T12:44

в мире

сша

билл гейтс

камала харрис

дональд трамп

microsoft corporation

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника. Как отмечает издание, такое пожертвование должно было остаться в тайне. Отмечается, что Гейтс сделал свое пожертвование в пользу некоммерческой организации Future Forward, основной внешней группы по сбору средств, поддерживающей Харрис. "Билл Гейтс ...заявил в частном порядке, что недавно он пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает президентскую кампанию вице-президента Камалы Харрис", - сообщили изданию три источника, осведомленные по этому вопросу. Неназванный источник, "знакомый с соображениями Гейтса", сообщил газете, что в этом году в частных разговорах с друзьями и другими людьми Гейтс выразил обеспокоенность возможным вторым президентским сроком кандидата от республиканцев Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что "мог бы работать с любым кандидатом". Как рассказали изданию два источника, близкие к благотворительному фонду Гейтса "Фонд Билла и Мелинды Гейтс", организация серьезно обеспокоена возможным сокращением программ планирования семьи и глобальных программ здравоохранения в случае переизбрания Трампа. "Пожертвование Гейтса было направлено специально некоммерческому подразделению организации Future Forward, Future Forward USA Action, которое, будучи организацией типа 501(c)(4), не раскрывает имена своих доноров. Таким образом, любой вклад Гейтса никогда не будет отображаться в каких-либо публичных документах", - рассказали газете неназванные источники. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html

https://ria.ru/20240721/kharris--1961092309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, билл гейтс, камала харрис, дональд трамп, microsoft corporation