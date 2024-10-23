https://ria.ru/20241023/gaza-1979562422.html
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа
Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:14
2024-10-23T14:14
2024-10-23T14:15
в мире
россия
китай
казань
си цзиньпин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_0:6:3620:2042_1920x0_80_0_0_8a08283898575426a403e829c2ebff70.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. Глава КНР отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, в Ливане возобновились боевые действия, а конфликт между соответствующими сторонами продолжает обостряться. "Мы должны добиваться скорейшего прекращения огня, остановить убийства и прилагать неустанные усилия для всеобъемлющего, справедливого и долговечного решения палестинского вопроса", - заявил Си Цзиньпин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
россия
китай
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_31b826e244963969222c5df747fe948b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа
Си Цзиньпин призвал добиваться скорейшего прекращения огня в секторе Газа