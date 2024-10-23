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Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2024
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14:14 23.10.2024 (обновлено: 14:15 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/gaza-1979562422.html
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа
Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:14
2024-10-23T14:15
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саммит брикс в казани в 2024 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. Глава КНР отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, в Ливане возобновились боевые действия, а конфликт между соответствующими сторонами продолжает обостряться. "Мы должны добиваться скорейшего прекращения огня, остановить убийства и прилагать неустанные усилия для всеобъемлющего, справедливого и долговечного решения палестинского вопроса", - заявил Си Цзиньпин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, китай, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа

Си Цзиньпин призвал добиваться скорейшего прекращения огня в секторе Газа

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
Глава КНР отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, в Ливане возобновились боевые действия, а конфликт между соответствующими сторонами продолжает обостряться.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Мы должны добиваться скорейшего прекращения огня, остановить убийства и прилагать неустанные усилия для всеобъемлющего, справедливого и долговечного решения палестинского вопроса", - заявил Си Цзиньпин.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреРоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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