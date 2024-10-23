https://ria.ru/20241023/gaza-1979562422.html

Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа

Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2024

Си Цзиньпин призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа

Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:14

2024-10-23T14:14

2024-10-23T14:15

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саммит брикс в казани в 2024 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, необходимо добиваться скорейшего прекращения огня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. Глава КНР отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, в Ливане возобновились боевые действия, а конфликт между соответствующими сторонами продолжает обостряться. "Мы должны добиваться скорейшего прекращения огня, остановить убийства и прилагать неустанные усилия для всеобъемлющего, справедливого и долговечного решения палестинского вопроса", - заявил Си Цзиньпин. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024