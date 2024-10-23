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Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме - РИА Новости, 23.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:26 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/forum-1979628708.html
Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме - РИА Новости, 23.10.2024
Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
Делегация Верхневолжья в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:26
2024-10-23T17:26
тверская область
шэньян
китай
ляонин
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Делегация Верхневолжья в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум пройдет с 24 по 27 октября в городе Шэньян провинции Ляонин Китайской Народной Республики. На площадке мероприятия соберутся более 900 предпринимателей и государственных деятелей КНР. "Наши отношения динамично развиваются. В этом году тверские производители успешно представили и реализовали свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне, провели большое количество переговоров. Мы видим высокую динамику роста товарооборота Тверской области и Китайской Народной Республики. В прошлом году он вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза", – отметил губернатор Игорь Руденя в июне на встрече с главой Народного правительства Ляонина КНР Ли Лэчэном. В преддверии форума делегация Тверской области уже приняла участие в ряде мероприятий в провинции Ляонин КНР. Так, для продвижения бакалейной продукции тверских товаропроизводителей представители Верхневолжья посетили Торгово-выставочный центр российских товаров, созданный совместно с АО "Российский экспортный центр". Достигнуты договоренности по сотрудничеству с Российско-китайским индустриальным парком в Шэньяне. Планируется, что представитель парка посетит Тверскую область, чтобы ознакомить предприятия региона с актуальными условиями, предлагаемыми парком для поставки, хранения и переработки товаров. Кроме того, Российско-китайский индустриальный парк проведет исследование рыночных возможностей для продвижения бакалейной продукции тверского производства. Также представители тверского бизнес-сообщества провели встречи с китайскими контрагентами. Второй российско-китайский форум призван стать платформой для обеспечения эффективного диалога местных органов власти и предпринимателей из России. В числе его задач – расширение прямых инвестиций, углубление импортной и экспортной торговли, развитие туризма и сотрудничества в сфере науки, что позволит вывести китайско-российское взаимодействие на более высокий уровень. Программа мероприятия включает деловые переговоры, выставки, выступления спикеров, презентации и т.д.
https://ria.ru/20241022/msp-1979402341.html
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шэньян, китай, ляонин, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Шэньян, Китай, Ляонин, Игорь Руденя, Тверская область

Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДелегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Делегация Верхневолжья в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум пройдет с 24 по 27 октября в городе Шэньян провинции Ляонин Китайской Народной Республики. На площадке мероприятия соберутся более 900 предпринимателей и государственных деятелей КНР.
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"Наши отношения динамично развиваются. В этом году тверские производители успешно представили и реализовали свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне, провели большое количество переговоров. Мы видим высокую динамику роста товарооборота Тверской области и Китайской Народной Республики. В прошлом году он вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза", – отметил губернатор Игорь Руденя в июне на встрече с главой Народного правительства Ляонина КНР Ли Лэчэном.
В преддверии форума делегация Тверской области уже приняла участие в ряде мероприятий в провинции Ляонин КНР. Так, для продвижения бакалейной продукции тверских товаропроизводителей представители Верхневолжья посетили Торгово-выставочный центр российских товаров, созданный совместно с АО "Российский экспортный центр".
Достигнуты договоренности по сотрудничеству с Российско-китайским индустриальным парком в Шэньяне. Планируется, что представитель парка посетит Тверскую область, чтобы ознакомить предприятия региона с актуальными условиями, предлагаемыми парком для поставки, хранения и переработки товаров. Кроме того, Российско-китайский индустриальный парк проведет исследование рыночных возможностей для продвижения бакалейной продукции тверского производства.
Также представители тверского бизнес-сообщества провели встречи с китайскими контрагентами.
Второй российско-китайский форум призван стать платформой для обеспечения эффективного диалога местных органов власти и предпринимателей из России. В числе его задач – расширение прямых инвестиций, углубление импортной и экспортной торговли, развитие туризма и сотрудничества в сфере науки, что позволит вывести китайско-российское взаимодействие на более высокий уровень. Программа мероприятия включает деловые переговоры, выставки, выступления спикеров, презентации и т.д.
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Тверская областьШэньянКитайЛяонинИгорь РуденяТверская область
 
 
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