Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДелегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Делегация Верхневолжья в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Наши отношения динамично развиваются. В этом году тверские производители успешно представили и реализовали свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне, провели большое количество переговоров. Мы видим высокую динамику роста товарооборота Тверской области и Китайской Народной Республики. В прошлом году он вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза", – отметил губернатор Игорь Руденя в июне на встрече с главой Народного правительства Ляонина КНР Ли Лэчэном.
В преддверии форума делегация Тверской области уже приняла участие в ряде мероприятий в провинции Ляонин КНР. Так, для продвижения бакалейной продукции тверских товаропроизводителей представители Верхневолжья посетили Торгово-выставочный центр российских товаров, созданный совместно с АО "Российский экспортный центр".
Достигнуты договоренности по сотрудничеству с Российско-китайским индустриальным парком в Шэньяне. Планируется, что представитель парка посетит Тверскую область, чтобы ознакомить предприятия региона с актуальными условиями, предлагаемыми парком для поставки, хранения и переработки товаров. Кроме того, Российско-китайский индустриальный парк проведет исследование рыночных возможностей для продвижения бакалейной продукции тверского производства.
Также представители тверского бизнес-сообщества провели встречи с китайскими контрагентами.
Второй российско-китайский форум призван стать платформой для обеспечения эффективного диалога местных органов власти и предпринимателей из России. В числе его задач – расширение прямых инвестиций, углубление импортной и экспортной торговли, развитие туризма и сотрудничества в сфере науки, что позволит вывести китайско-российское взаимодействие на более высокий уровень. Программа мероприятия включает деловые переговоры, выставки, выступления спикеров, презентации и т.д.