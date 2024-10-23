https://ria.ru/20241023/forum-1979628708.html

Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме

Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме - РИА Новости, 23.10.2024

Делегация Тверской области примет участие в российско-китайском форуме

Делегация Верхневолжья в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:26

2024-10-23T17:26

2024-10-23T17:26

тверская область

шэньян

китай

ляонин

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979625021_0:99:1281:819_1920x0_80_0_0_50e489c4cf744e27664022f9bceabf57.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Делегация Верхневолжья в составе представителей бизнес-сообщества и органов власти примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум пройдет с 24 по 27 октября в городе Шэньян провинции Ляонин Китайской Народной Республики. На площадке мероприятия соберутся более 900 предпринимателей и государственных деятелей КНР. "Наши отношения динамично развиваются. В этом году тверские производители успешно представили и реализовали свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне, провели большое количество переговоров. Мы видим высокую динамику роста товарооборота Тверской области и Китайской Народной Республики. В прошлом году он вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза", – отметил губернатор Игорь Руденя в июне на встрече с главой Народного правительства Ляонина КНР Ли Лэчэном. В преддверии форума делегация Тверской области уже приняла участие в ряде мероприятий в провинции Ляонин КНР. Так, для продвижения бакалейной продукции тверских товаропроизводителей представители Верхневолжья посетили Торгово-выставочный центр российских товаров, созданный совместно с АО "Российский экспортный центр". Достигнуты договоренности по сотрудничеству с Российско-китайским индустриальным парком в Шэньяне. Планируется, что представитель парка посетит Тверскую область, чтобы ознакомить предприятия региона с актуальными условиями, предлагаемыми парком для поставки, хранения и переработки товаров. Кроме того, Российско-китайский индустриальный парк проведет исследование рыночных возможностей для продвижения бакалейной продукции тверского производства. Также представители тверского бизнес-сообщества провели встречи с китайскими контрагентами. Второй российско-китайский форум призван стать платформой для обеспечения эффективного диалога местных органов власти и предпринимателей из России. В числе его задач – расширение прямых инвестиций, углубление импортной и экспортной торговли, развитие туризма и сотрудничества в сфере науки, что позволит вывести китайско-российское взаимодействие на более высокий уровень. Программа мероприятия включает деловые переговоры, выставки, выступления спикеров, презентации и т.д.

https://ria.ru/20241022/msp-1979402341.html

https://ria.ru/20241003/tver-1976189533.html

шэньян

китай

ляонин

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шэньян, китай, ляонин, игорь руденя, тверская область