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Во Флориде после ураганов распространилась смертельная бактерия - РИА Новости, 23.10.2024
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12:03 23.10.2024 (обновлено: 14:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/florida-1979521205.html
Во Флориде после ураганов распространилась смертельная бактерия
Во Флориде после ураганов распространилась смертельная бактерия - РИА Новости, 23.10.2024
Во Флориде после ураганов распространилась смертельная бактерия
Во Флориде после ураганов "Хелен" и "Милтон" зафиксировали резкий скачок случаев заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus, сообщило Министерство РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:03
2024-10-23T14:01
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во Флориде после ураганов "Хелен" и "Милтон" зафиксировали резкий скачок случаев заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus, сообщило Министерство здравоохранения штата. В ведомстве отметили, что бактерией заразились по меньшей мере 74 человека, для 13 из них это оказалось смертельным. Нетипичный рост заболеваемости Минздрав связывает именно с последствиями ураганов, обрушившихся на штат осенью. В Минздраве пояснили, что заражение бактерией Vibrio vulnificus происходит при попадании ее в организм человека при употреблении сырых морепродуктов или контакте морской воды с открытыми ранами. У людей с ослабленным иммунитетом, в особенности страдающих хроническими болезнями печени, бактерия может проникать в кровоток. Это приводит к повышению температуры, ознобу, снижению давления и повреждениям кожи, а лечение ран, пораженных бактерией, может требовать хирургического вмешательства вплоть до ампутации. При попадании инфекции в кровь смерть наступает в 50 процентах случаев, предупредило ведомство. Как писала газета New York Post, теплые паводковые воды, оставленные ураганами, стали идеальной средой для размножения всевозможных опасных бактерий, в том числе плотоядных Vibrio vulnificus. А Newsweek, со своей стороны, отмечал, что "Милтон" создал благоприятные условия для активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск таких заболеваний, как лихорадка денге и малярия. Ураган "Милтон" подошел к побережью Флориды в начале октября. Первоначально предполагалось, что что он может стать одним из самых разрушительных в истории. Президент Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Но, достигнув суши в ночь на 10 октября, ураган ослабел до третьей категории. Тем не менее его жертвами стали как минимум 24 человека. А в конце сентября по югу США прокатился ураган "Хелен", которому присвоили четвертую категорию. Он унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения.
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в мире, флорида, сша, джо байден
В мире, Флорида, США, Джо Байден
Во Флориде после ураганов распространилась смертельная бактерия

Во Флориде 13 человек погибли после ураганов от бактерии Vibrio vulnificus

© AP Photo / Julio CortezСотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA)
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во Флориде после ураганов "Хелен" и "Милтон" зафиксировали резкий скачок случаев заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus, сообщило Министерство здравоохранения штата.
В ведомстве отметили, что бактерией заразились по меньшей мере 74 человека, для 13 из них это оказалось смертельным. Нетипичный рост заболеваемости Минздрав связывает именно с последствиями ураганов, обрушившихся на штат осенью.
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В Минздраве пояснили, что заражение бактерией Vibrio vulnificus происходит при попадании ее в организм человека при употреблении сырых морепродуктов или контакте морской воды с открытыми ранами. У людей с ослабленным иммунитетом, в особенности страдающих хроническими болезнями печени, бактерия может проникать в кровоток. Это приводит к повышению температуры, ознобу, снижению давления и повреждениям кожи, а лечение ран, пораженных бактерией, может требовать хирургического вмешательства вплоть до ампутации. При попадании инфекции в кровь смерть наступает в 50 процентах случаев, предупредило ведомство.
Как писала газета New York Post, теплые паводковые воды, оставленные ураганами, стали идеальной средой для размножения всевозможных опасных бактерий, в том числе плотоядных Vibrio vulnificus. А Newsweek, со своей стороны, отмечал, что "Милтон" создал благоприятные условия для активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск таких заболеваний, как лихорадка денге и малярия.
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Ураган "Милтон" подошел к побережью Флориды в начале октября. Первоначально предполагалось, что что он может стать одним из самых разрушительных в истории. Президент Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Но, достигнув суши в ночь на 10 октября, ураган ослабел до третьей категории. Тем не менее его жертвами стали как минимум 24 человека.
А в конце сентября по югу США прокатился ураган "Хелен", которому присвоили четвертую категорию. Он унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения.
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