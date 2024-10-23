https://ria.ru/20241023/fishing-1979590127.html

В Минцифры рассказали о мошенничестве с помощью фишинговых сайтов-двойников

В Минцифры рассказали о мошенничестве с помощью фишинговых сайтов-двойников - РИА Новости, 23.10.2024

В Минцифры рассказали о мошенничестве с помощью фишинговых сайтов-двойников

Несколько сотен фишинговых сайтов-двойников МВД было обнаружено в период с января по сентябрь 2024 года, злоумышленники вводят в заблуждение пользователей с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:48

2024-10-23T15:48

2024-10-23T17:15

технологии

россия

общество

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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Несколько сотен фишинговых сайтов-двойников МВД было обнаружено в период с января по сентябрь 2024 года, злоумышленники вводят в заблуждение пользователей с помощью уведомлений об якобы невыплаченных штрафах, рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время выступления на форуме "Спектр-2024". "В том числе в 2024 году было обнаружено несколько сотен фишинговых ресурсов-двойников сайта МВД России. Пользователей уведомляют о необходимости оплаты штрафа, якобы наложенного МВД. Злоумышленники вводят пользователей в заблуждение, затрудняя закрытие сайта. Жертва может предположить, что ее устройство заблокировано. Блокировку обещают снять в течение часа после перевода денежных средств. В случае невыполнения требования об оплате штрафа пользователи угрожают удалению файлов всего устройства и возбуждению уголовного дела", - сказал Угнивенко. Другим популярным способом является создание сайтов, которые имитируют официальные ресурсы органов государственной власти - при этом контактная информация на них изменена. Если пользователь решает позвонить по указанным на сайте номерам телефонов или отправить данные через форму обратной связи, он вступает в диалог с неизвестными лицами, не имеющими отношения к госорганам. Обман россиян через сайт-двойник известных банков также остается популярным способом - через них пользователь делится конфиденциальной информацией со злоумышленниками. Ещё одна уловка, позволяющая привлечь внимание пользователей — это предложение получить денежное вознаграждение от банка, выполнив простое и быстрое действие, например, прохождение короткого опроса. После того как жертва выполняет задание, ее просят сообщить данные банковской карты и код из СМС для получения вознаграждения - эта информация утекает в руки мошенников. "Информационная система "Антифишинг" обнаруживает большое количество ресурсов, в которых содержится запрещённый контент. Эта информация связана с незаконной организацией и проведением азартных игр. Выявлено с января по сентябрь 2024 года более 90 тысяч подобных ресурсов. Также выявляется большое количество ресурсов, осуществляющих продажу поддельных документов, наркотических веществ и оружия", - добавил Угнивенко.

https://ria.ru/20241021/moshennichestvo-1979155388.html

https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979083737.html

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