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Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему - РИА Новости, 23.10.2024
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14:05 23.10.2024 (обновлено: 14:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/finansy-1979556283.html
Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему
Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему
Безотлагательность реформы международной финансовой системы сегодня вышла на первый план, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:05
2024-10-23T14:18
россия
си цзиньпин
китай
казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Безотлагательность реформы международной финансовой системы сегодня вышла на первый план, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил китайский лидер. Си Цзиньпин подчеркнул, что страны БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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китай
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россия, си цзиньпин, китай, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему

Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать мировую финансовую архитектуру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Безотлагательность реформы международной финансовой системы сегодня вышла на первый план, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
«
"В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что страны БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
Вчера, 08:00
 
РоссияСи ЦзиньпинКитайКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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