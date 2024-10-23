Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему
Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать мировую финансовую архитектуру
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Безотлагательность реформы международной финансовой системы сегодня вышла на первый план, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
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"В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что страны БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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