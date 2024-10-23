https://ria.ru/20241023/finansy-1979556283.html

Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему

Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему - РИА Новости, 23.10.2024

Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему

Безотлагательность реформы международной финансовой системы сегодня вышла на первый план, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:05

2024-10-23T14:05

2024-10-23T14:18

россия

си цзиньпин

китай

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Безотлагательность реформы международной финансовой системы сегодня вышла на первый план, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил китайский лидер. Си Цзиньпин подчеркнул, что страны БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

россия

китай

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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