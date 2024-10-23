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ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси" - РИА Новости, 23.10.2024
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15:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/fas-1979593385.html
ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси"
ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси" - РИА Новости, 23.10.2024
ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала сведений о повышении тарифов "Яндекс Такси", но ведет работу по корректировке деятельности агрегатора,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:59
2024-10-23T15:59
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс.такси
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала сведений о повышении тарифов "Яндекс Такси", но ведет работу по корректировке деятельности агрегатора, направленную в том числе на сдерживание цен для пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, известно ли антимонопольному ведомству о повышении тарифов "Яндекс Такси". Результатом работы должны стать "прозрачность ведения бизнеса для водителей такси и сдерживание цен для пассажиров", уточнили в ФАС.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс.Такси
ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси"

ФАС заявила, что ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк"Яндекс Такси"
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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"Яндекс Такси". Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала сведений о повышении тарифов "Яндекс Такси", но ведет работу по корректировке деятельности агрегатора, направленную в том числе на сдерживание цен для пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, известно ли антимонопольному ведомству о повышении тарифов "Яндекс Такси".
Результатом работы должны стать "прозрачность ведения бизнеса для водителей такси и сдерживание цен для пассажиров", уточнили в ФАС.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Яндекс.Такси
 
 
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