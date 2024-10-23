https://ria.ru/20241023/fas-1979593385.html

ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси"

ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси" - РИА Новости, 23.10.2024

ФАС ведет работу для сдерживания цен "Яндекс Такси"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала сведений о повышении тарифов "Яндекс Такси", но ведет работу по корректировке деятельности агрегатора,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:59

2024-10-23T15:59

2024-10-23T15:59

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс.такси

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала сведений о повышении тарифов "Яндекс Такси", но ведет работу по корректировке деятельности агрегатора, направленную в том числе на сдерживание цен для пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, известно ли антимонопольному ведомству о повышении тарифов "Яндекс Такси". Результатом работы должны стать "прозрачность ведения бизнеса для водителей такси и сдерживание цен для пассажиров", уточнили в ФАС.

https://ria.ru/20241015/mts-1978170202.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси