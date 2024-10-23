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Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья - РИА Новости, 23.10.2024
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03:47 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/energetika-1979456632.html
Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья
Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья - РИА Новости, 23.10.2024
Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья
Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья, сообщает... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:47
2024-10-23T03:47
происшествия
хасанский район
надеждинский район
фокино
дальневосточная распределительная сетевая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и штормового ветра 23 октября. На реках края ожидается подъем уровней воды на 10-50 сантиметров, возможны локальные подъемы до 70 сантиметров. В ряде районов Приморья дожди начались вечером вторника и идут до сих пор. "Энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь. В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Кроме этого, энергетики обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка. Из-за этого нарушено электроснабжение части города Фокино", - говорится в сообщении. Для подключения социально-значимых объектов в Фокино направлен дизель-генератор. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты ДРСК работают в штатном режиме. В приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности из-за предупреждения о непогоде. Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.
https://ria.ru/20240902/nepogoda-1970101817.html
https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978719860.html
хасанский район
надеждинский район
фокино
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происшествия, хасанский район, надеждинский район, фокино, дальневосточная распределительная сетевая компания
Происшествия, Хасанский район, Надеждинский район, Фокино, Дальневосточная распределительная сетевая компания
Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья

На юге Приморья шесть населенных пунктов частично остались без света

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроведение высотных монтажных работ
Проведение высотных монтажных работ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и штормового ветра 23 октября. На реках края ожидается подъем уровней воды на 10-50 сантиметров, возможны локальные подъемы до 70 сантиметров. В ряде районов Приморья дожди начались вечером вторника и идут до сих пор.
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"Энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь. В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Кроме этого, энергетики обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка. Из-за этого нарушено электроснабжение части города Фокино", - говорится в сообщении.
Для подключения социально-значимых объектов в Фокино направлен дизель-генератор.
Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты ДРСК работают в штатном режиме.
В приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности из-за предупреждения о непогоде. Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.
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ПроисшествияХасанский районНадеждинский районФокиноДальневосточная распределительная сетевая компания
 
 
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