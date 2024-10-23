https://ria.ru/20241023/energetika-1979456632.html

Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья

Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья - РИА Новости, 23.10.2024

Энергетики устраняют аварии на сетях на юге Приморья

Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья, сообщает... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:47

2024-10-23T03:47

2024-10-23T03:47

происшествия

хасанский район

надеждинский район

фокино

дальневосточная распределительная сетевая компания

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на сетях, произошедшие из-за ливней и сильного ветра и частично обесточившие пять сел и один город на юге Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и штормового ветра 23 октября. На реках края ожидается подъем уровней воды на 10-50 сантиметров, возможны локальные подъемы до 70 сантиметров. В ряде районов Приморья дожди начались вечером вторника и идут до сих пор. "Энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, из-за чего электроснабжение частично нарушено в поселке Барабаш, селе Безверхово и поселке Витязь. В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части села Тереховка и части села Раздольное. Кроме этого, энергетики обнаружили повреждение на линии 6 кВ подстанции Промысловка. Из-за этого нарушено электроснабжение части города Фокино", - говорится в сообщении. Для подключения социально-значимых объектов в Фокино направлен дизель-генератор. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты ДРСК работают в штатном режиме. В приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности из-за предупреждения о непогоде. Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.

https://ria.ru/20240902/nepogoda-1970101817.html

https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978719860.html

хасанский район

надеждинский район

фокино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хасанский район, надеждинский район, фокино, дальневосточная распределительная сетевая компания