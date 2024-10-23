https://ria.ru/20241023/endokrinolog-1979455007.html

Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе

Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе - РИА Новости, 23.10.2024

Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе

Ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:27

2024-10-23T03:27

2024-10-23T12:41

общество

московская область (подмосковье)

хлеб

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в черном хлебе, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Черный хлеб (относительно белого хлеба. – Прим. ред.) содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме", — сказала Калошина. Эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой. Также можно пробовать изделия из муки пророщенной пшеницы — содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным. Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова. "Выбирая вид черного хлеба следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них", — добавила Калошина.

https://ria.ru/20240609/travmatolog-1951720072.html

https://ria.ru/20241009/sok-1728514547.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), хлеб, здоровье