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Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе - РИА Новости, 23.10.2024
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03:27 23.10.2024 (обновлено: 12:41 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/endokrinolog-1979455007.html
Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе
Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе - РИА Новости, 23.10.2024
Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе
Ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:27
2024-10-23T12:41
общество
московская область (подмосковье)
хлеб
здоровье
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в черном хлебе, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Черный хлеб (относительно белого хлеба. – Прим. ред.) содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме", — сказала Калошина. Эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой. Также можно пробовать изделия из муки пророщенной пшеницы — содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным. Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова. "Выбирая вид черного хлеба следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них", — добавила Калошина.
https://ria.ru/20240609/travmatolog-1951720072.html
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общество, московская область (подмосковье), хлеб, здоровье
Общество, Московская область (Подмосковье), Хлеб, Здоровье
Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе

Эндокринолог Калошина назвала продукт, снижающий риск развития атеросклероза

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЧерный хлеб
Черный хлеб - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в черном хлебе, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Черный хлеб (относительно белого хлеба. – Прим. ред.) содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме", — сказала Калошина.
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Эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры.
При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой. Также можно пробовать изделия из муки пророщенной пшеницы — содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным.
Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова.
"Выбирая вид черного хлеба следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них", — добавила Калошина.
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