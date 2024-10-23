Президент Ирана призвал БРИКС добиваться уменьшения влияния доллара в мире
Пезешкиан призвал страны БРИКС активизировать дедолларизацию мировой экономики
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал активизировать дедолларизацию мировой экономики через внедрение корзины валют БРИКС и новых платежных механизмов.
"Усилия, которые были предприняты до сих пор для того, чтобы уменьшить доминирование доллара в мировой экономике, должны быть усилены и реализованы с помощью оперативных решений, таких как создание валютной корзины БРИКС и нового механизма расчетов, не зависимого от доллара", - сказал он, выступая на саммите БРИКС в Казани.
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
Вчера, 08:00