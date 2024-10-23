https://ria.ru/20241023/ekonomika-1979564281.html

Президент Ирана призвал БРИКС добиваться уменьшения влияния доллара в мире

Президент Ирана призвал БРИКС добиваться уменьшения влияния доллара в мире - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Ирана призвал БРИКС добиваться уменьшения влияния доллара в мире

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал активизировать дедолларизацию мировой экономики через внедрение корзины валют БРИКС и новых платежных механизмов. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:21

2024-10-23T14:21

2024-10-23T14:21

экономика

иран

казань

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979556160_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_5688137ae3dfede0e7732af8f58724b2.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал активизировать дедолларизацию мировой экономики через внедрение корзины валют БРИКС и новых платежных механизмов. "Усилия, которые были предприняты до сих пор для того, чтобы уменьшить доминирование доллара в мировой экономике, должны быть усилены и реализованы с помощью оперативных решений, таких как создание валютной корзины БРИКС и нового механизма расчетов, не зависимого от доллара", - сказал он, выступая на саммите БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

иран

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, иран, казань, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году