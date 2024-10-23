Рейтинг@Mail.ru
Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 23.10.2024 (обновлено: 14:36 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/egipet-1979555619.html
Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС
Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС
Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со странами БРИКС и активизации расчетов в национальных валютах, заявил египетский президент Абдель... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:04
2024-10-23T14:36
в мире
египет
казань
абдель фаттах ас-сиси
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_0:115:3113:1866_1920x0_80_0_0_4c24eb6cff1376765c36a1a3e1f8c03c.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со странами БРИКС и активизации расчетов в национальных валютах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на саммите БРИКС в Казани. "Египет подтверждает важность расширения сотрудничества в сферах расчетов в национальных валютах", - сказал ас-Сиси, отметив в целом готовность Египта к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.Президент Египта обратил внимание на то, что развивающиеся страны страдают от долговых проблем и нехватки финансирования, необходимого для достижения целей устойчивого развития."Я хотел бы подтвердить приверженность Египта принципам и направлениям работы БРИКС и его стремление укреплять сотрудничество между странами объединения", - добавил ас-Сиси.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
египет
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_474:0:3113:1979_1920x0_80_0_0_f572af11bd7126a466d2eb4db5bbcbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, казань, абдель фаттах ас-сиси, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Египет, Казань, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС

Египет заявил о готовности активизировать расчеты в нацвалютах со странами БРИКС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со странами БРИКС и активизации расчетов в национальных валютах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на саммите БРИКС в Казани.
"Египет подтверждает важность расширения сотрудничества в сферах расчетов в национальных валютах", - сказал ас-Сиси, отметив в целом готовность Египта к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
Президент Египта обратил внимание на то, что развивающиеся страны страдают от долговых проблем и нехватки финансирования, необходимого для достижения целей устойчивого развития.
"Я хотел бы подтвердить приверженность Египта принципам и направлениям работы БРИКС и его стремление укреплять сотрудничество между странами объединения", - добавил ас-Сиси.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреЕгипетКазаньАбдель Фаттах ас-СисиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала