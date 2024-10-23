https://ria.ru/20241023/egipet-1979555619.html

Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС

Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС

Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со странами БРИКС и активизации расчетов в национальных валютах, заявил египетский президент Абдель... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:04

2024-10-23T14:04

2024-10-23T14:36

в мире

египет

казань

абдель фаттах ас-сиси

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со странами БРИКС и активизации расчетов в национальных валютах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на саммите БРИКС в Казани. "Египет подтверждает важность расширения сотрудничества в сферах расчетов в национальных валютах", - сказал ас-Сиси, отметив в целом готовность Египта к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.Президент Египта обратил внимание на то, что развивающиеся страны страдают от долговых проблем и нехватки финансирования, необходимого для достижения целей устойчивого развития."Я хотел бы подтвердить приверженность Египта принципам и направлениям работы БРИКС и его стремление укреплять сотрудничество между странами объединения", - добавил ас-Сиси.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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