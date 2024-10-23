Египет заявил о готовности к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС
Египет заявил о готовности активизировать расчеты в нацвалютах со странами БРИКС
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
© POOL
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества со странами БРИКС и активизации расчетов в национальных валютах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на саммите БРИКС в Казани.
"Египет подтверждает важность расширения сотрудничества в сферах расчетов в национальных валютах", - сказал ас-Сиси, отметив в целом готовность Египта к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.
Президент Египта обратил внимание на то, что развивающиеся страны страдают от долговых проблем и нехватки финансирования, необходимого для достижения целей устойчивого развития.
"Я хотел бы подтвердить приверженность Египта принципам и направлениям работы БРИКС и его стремление укреплять сотрудничество между странами объединения", - добавил ас-Сиси.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40