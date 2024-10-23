https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979685969.html

Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 23.10.2024

Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, заявил премьер страны Абий Ахмед Али на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:44

2024-10-23T22:44

2024-10-23T23:10

россия

эфиопия

казань

владимир путин

брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, заявил премьер страны Абий Ахмед Али на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы видим целый ряд направлений, по которым можно продолжать работать. И в случае продолжения сотрудничества мы можем наращивать наши связи, в том числе в сфере безопасности. Мы более подробно обсудим некоторые отдельные вопросы с вами", - сказал он на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Премьер отметил высокие экономические показатели России. "Мы знаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас", - добавил он.

https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html

https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html

россия

эфиопия

казань

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