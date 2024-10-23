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Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
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22:44 23.10.2024 (обновлено: 23:10 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979685969.html
Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, заявил премьер страны Абий Ахмед Али на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:44
2024-10-23T23:10
россия
эфиопия
казань
владимир путин
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, заявил премьер страны Абий Ахмед Али на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы видим целый ряд направлений, по которым можно продолжать работать. И в случае продолжения сотрудничества мы можем наращивать наши связи, в том числе в сфере безопасности. Мы более подробно обсудим некоторые отдельные вопросы с вами", - сказал он на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Премьер отметил высокие экономические показатели России. "Мы знаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас", - добавил он.
https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html
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россия, эфиопия, казань, владимир путин, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Эфиопия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Премьер Эфиопии: республика готова продолжать работу с РФ в сфере безопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Эфиопия готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности, заявил премьер страны Абий Ахмед Али на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы видим целый ряд направлений, по которым можно продолжать работать. И в случае продолжения сотрудничества мы можем наращивать наши связи, в том числе в сфере безопасности. Мы более подробно обсудим некоторые отдельные вопросы с вами", - сказал он на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
Вчера, 23:00
Премьер отметил высокие экономические показатели России.
"Мы знаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас", - добавил он.
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РоссияЭфиопияКазаньВладимир ПутинБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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