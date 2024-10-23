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В Германии задали один вопрос после видео с Путиным на саммите БРИКС

В Германии задали один вопрос после видео с Путиным на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

В Германии задали один вопрос после видео с Путиным на саммите БРИКС

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком задался вопросом о России после видео с саммита БРИКС в Казани. "Так выглядит изоляция?" — написал он в соцсети X. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:26

2024-10-23T13:26

2024-10-23T19:58

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком задался вопросом о России после видео с саммита БРИКС в Казани. "Так выглядит изоляция?" — написал он в соцсети X.Ведущие мировые СМИ во вторник уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1979474323.html

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Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши. 2024-10-23T13:26 true PT0M35S

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