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Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар

Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар - РИА Новости, 23.10.2024

Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар

В октябре индекс DXY, который отображает курс доллара США к шести основным мировым валютам, возобновил рост. Почему популярность доллара в мире снова набирает... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:10

2024-10-23T02:10

2024-10-23T09:47

экономика

сша

бкс мир инвестиций

федеральная резервная система сша

доллар

курс доллара

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В октябре индекс DXY, который отображает курс доллара США к шести основным мировым валютам, возобновил рост. Почему популярность доллара в мире снова набирает обороты, рассказал в интервью агентству “Прайм" Денис Буйволов, аналитик "БКС Мир инвестиций".Сегодня индекс американской валюты вернулся к августовским значениям. Для активизации доллара есть несколько причин.Среди них — отсутствие уверенности рынка в значительном и скором снижении процентных ставок ФРС, виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как напомнил эксперт, доллар в такие периоды воспринимается как валюта-убежище.Кроме того, значимым локальным фактором влияния на доллар являются предстоящие выборы президента США.В случае победы Дональда Трампа позиции доллара могут усилиться, поскольку предложенная им тарифная и налоговая политика предусматривает сохранение высоких процентных ставок."С уходом геополитической неопределенности после выборов глобальный доллар может немного скорректироваться. Но с большой вероятностью DXY останется выше 100 п", — заключил аналитик.

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экономика, сша, бкс мир инвестиций, федеральная резервная система сша, доллар, курс доллара