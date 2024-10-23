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Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар - РИА Новости, 23.10.2024
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02:10 23.10.2024 (обновлено: 09:47 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/dollary-1979444465.html
Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар
Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар - РИА Новости, 23.10.2024
Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар
В октябре индекс DXY, который отображает курс доллара США к шести основным мировым валютам, возобновил рост. Почему популярность доллара в мире снова набирает... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:10
2024-10-23T09:47
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В октябре индекс DXY, который отображает курс доллара США к шести основным мировым валютам, возобновил рост. Почему популярность доллара в мире снова набирает обороты, рассказал в интервью агентству “Прайм" Денис Буйволов, аналитик "БКС Мир инвестиций".Сегодня индекс американской валюты вернулся к августовским значениям. Для активизации доллара есть несколько причин.Среди них — отсутствие уверенности рынка в значительном и скором снижении процентных ставок ФРС, виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как напомнил эксперт, доллар в такие периоды воспринимается как валюта-убежище.Кроме того, значимым локальным фактором влияния на доллар являются предстоящие выборы президента США.В случае победы Дональда Трампа позиции доллара могут усилиться, поскольку предложенная им тарифная и налоговая политика предусматривает сохранение высоких процентных ставок."С уходом геополитической неопределенности после выборов глобальный доллар может немного скорректироваться. Но с большой вероятностью DXY останется выше 100 п", — заключил аналитик.
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экономика, сша, бкс мир инвестиций, федеральная резервная система сша, доллар, курс доллара
Экономика, США, БКС Мир инвестиций, Федеральная резервная система США, Доллар, Курс доллара
Эксперт рассказал, почему в мире растет спрос на доллар

Аналитик Буйволов: популярность доллара растет, в том числе из-за выборов в США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В октябре индекс DXY, который отображает курс доллара США к шести основным мировым валютам, возобновил рост. Почему популярность доллара в мире снова набирает обороты, рассказал в интервью агентству “Прайм" Денис Буйволов, аналитик "БКС Мир инвестиций".
Сегодня индекс американской валюты вернулся к августовским значениям. Для активизации доллара есть несколько причин.
Среди них — отсутствие уверенности рынка в значительном и скором снижении процентных ставок ФРС, виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как напомнил эксперт, доллар в такие периоды воспринимается как валюта-убежище.
Кроме того, значимым локальным фактором влияния на доллар являются предстоящие выборы президента США.
В случае победы Дональда Трампа позиции доллара могут усилиться, поскольку предложенная им тарифная и налоговая политика предусматривает сохранение высоких процентных ставок.
"С уходом геополитической неопределенности после выборов глобальный доллар может немного скорректироваться. Но с большой вероятностью DXY останется выше 100 п", — заключил аналитик.
 
ЭкономикаСШАБКС Мир инвестицийФедеральная резервная система СШАДолларКурс доллара
 
 
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