https://ria.ru/20241023/dolina-1979633480.html

Суд арестовал второго фигуранта по делу об афере с квартирой Долиной

Суд арестовал второго фигуранта по делу об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 23.10.2024

Суд арестовал второго фигуранта по делу об афере с квартирой Долиной

Таганский суд Москвы арестовал до 22 декабря жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:40

2024-10-23T17:40

2024-10-23T17:40

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал до 22 декабря жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря", - огласила решение судья Светлана Спицына. Заседание прошло молниеносно: всего через семь минут после его начала судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Накануне столичная прокуратура сообщила о задержании ранее судимого 43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

https://ria.ru/20241023/dolina-1979622467.html

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лариса долина, москва, йошкар-ола, общество