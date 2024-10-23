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Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной - РИА Новости, 23.10.2024
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17:13 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/dolina-1979622467.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной
Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной - РИА Новости, 23.10.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО курьера Анжелу Цырульникову, обвиняемую в мошенничестве с имуществом певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:13
2024-10-23T17:13
московский городской суд
лариса долина
москва
йошкар-ола
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО курьера Анжелу Цырульникову, обвиняемую в мошенничестве с имуществом певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Таганского районного суда города Москвы оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья. Адвокат Цырульниковой просил суд отпустить ее из СИЗО и назначить иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитник пояснил, что она не станет скрываться от следствия и суда, имеет постоянное место жительства и от дачи показаний не отказывалась. Обвиняемая также просила суд не держать ее под стражей, сообщила, что у ее ребенка на фоне стресса случился нервный срыв. Женщина будет находиться под стражей до 3 ноября. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Кроме того, во вторник стало известно о задержании жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева по делу об афере с квартирой Долиной. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками.
https://realty.ria.ru/20240816/moshennichestvo-1966430778.html
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московский городской суд, лариса долина, москва, йошкар-ола, общество
Московский городской суд, Лариса Долина, Москва, Йошкар-Ола, Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной

Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера Цырульникову, забравшую деньги Ларисы Долиной

© Фото : @anzhelatsyrulnikovaАнжела Цырульникова
Анжела Цырульникова - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : @anzhelatsyrulnikova
Анжела Цырульникова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО курьера Анжелу Цырульникову, обвиняемую в мошенничестве с имуществом певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Таганского районного суда города Москвы оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
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Адвокат Цырульниковой просил суд отпустить ее из СИЗО и назначить иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитник пояснил, что она не станет скрываться от следствия и суда, имеет постоянное место жительства и от дачи показаний не отказывалась. Обвиняемая также просила суд не держать ее под стражей, сообщила, что у ее ребенка на фоне стресса случился нервный срыв.
Женщина будет находиться под стражей до 3 ноября.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов.
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По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы
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По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Кроме того, во вторник стало известно о задержании жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева по делу об афере с квартирой Долиной. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками.
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21 октября, 15:35
 
Московский городской судЛариса ДолинаМоскваЙошкар-ОлаОбщество
 
 
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