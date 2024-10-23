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Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
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10:42 23.10.2024 (обновлено: 12:14 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/dogovor-1979500779.html
Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях безопасности
Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях безопасности
Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях военной безопасности и новой концепции безопасности России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:42
2024-10-23T12:14
россия
белоруссия
андрей белоусов
виктор горемыкин
алексей криворучко
безопасность
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях военной безопасности и новой концепции безопасности России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В настоящее время завершается подготовка Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности России и Белоруссии", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске в среду. Министр обороны РФ отметил, что Россия продолжает формировать с белорусской стороной единое оборонное пространство. "Совершенствуем взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности союза наших стран", - сказал Белоусов. По его словам, в ходе сегодняшнего заседания предлагается подробно обсудить текущие результаты совместной деятельности. От российской стороны в заседании принимают участие статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилёва, замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин, заместители министра обороны Андрей Булыга, Алексей Криворучко, Александр Фомин, Павел Фрадков, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков, временно исполняющий обязанности начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Дылевский и другие должностные лица Минобороны России.
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россия, белоруссия, андрей белоусов, виктор горемыкин, алексей криворучко, безопасность
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Горемыкин, Алексей Криворучко, Безопасность
Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях безопасности

Белоусов: РФ и Белоруссия завершают подготовку договора о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Москва и Минск завершают подготовку договора о гарантиях военной безопасности и новой концепции безопасности России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"В настоящее время завершается подготовка Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности России и Белоруссии", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске в среду.
Министр обороны РФ отметил, что Россия продолжает формировать с белорусской стороной единое оборонное пространство. "Совершенствуем взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности союза наших стран", - сказал Белоусов. По его словам, в ходе сегодняшнего заседания предлагается подробно обсудить текущие результаты совместной деятельности.
От российской стороны в заседании принимают участие статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилёва, замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин, заместители министра обороны Андрей Булыга, Алексей Криворучко, Александр Фомин, Павел Фрадков, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков, временно исполняющий обязанности начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Дылевский и другие должностные лица Минобороны России.
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