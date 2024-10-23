Заместитель посла Британии набросился на журналистов во Внуково
Shot: заместитель британского посла Том Додд напал на журналистов во Внуково
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заместитель британского посла Том Додд набросился на журналистов во Внуково, сообщает Telegram-канал Shot.
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"Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос", — говорится в публикации.
Уже выходя из здания аэропорта, он разорвал плакат одного из стоявших там мужчин.
По информации Shot, накануне в Москву прилетели руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, их сопровождал Додд.
Отмечается, что Аллан и Фасси приехали в Москву для инспекции работы британского посольства в России из-за лишения аккредитации шести сотрудников диппредставительства.
В сентябре ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в России после того, как в их действиях были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой — нанесение стратегического поражения России.
По информации Shot, накануне в Москву прилетели руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, их сопровождал Додд.
Отмечается, что Аллан и Фасси приехали в Москву для инспекции работы британского посольства в России из-за лишения аккредитации шести сотрудников диппредставительства.
В сентябре ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в России после того, как в их действиях были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой — нанесение стратегического поражения России.