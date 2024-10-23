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"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 23.10.2024 (обновлено: 23:56 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/dnr-1979652505.html
"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР
"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР
В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:36
2024-10-23T23:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
днр
вооруженные силы рф
денис пушилин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka."Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск", — отметил он.По мнению офицера, украинские войска могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк."Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел", — сказал он.Как отметил Романенко, до некоторого времени ВСУ могли медленно отступать с этих позиций, но из-за уменьшения расстояния у этого охвата, считает он, ситуация для украинских частей усугубляется.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских войск к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, днр, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, ДНР, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР

Генерал ВСУ Романенко: украинская армия может попасть в котел в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka.
"Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск", — отметил он.
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По мнению офицера, украинские войска могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк.
«
"Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел", — сказал он.
Как отметил Романенко, до некоторого времени ВСУ могли медленно отступать с этих позиций, но из-за уменьшения расстояния у этого охвата, считает он, ситуация для украинских частей усугубляется.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских войск к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДНРВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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