https://ria.ru/20241023/dnr-1979652505.html

"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР

"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024

"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР

В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:36

2024-10-23T18:36

2024-10-23T23:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

днр

вооруженные силы рф

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka."Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск", — отметил он.По мнению офицера, украинские войска могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк."Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел", — сказал он.Как отметил Романенко, до некоторого времени ВСУ могли медленно отступать с этих позиций, но из-за уменьшения расстояния у этого охвата, считает он, ситуация для украинских частей усугубляется.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских войск к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html

https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, днр, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика