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"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР
"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР
В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:36
2024-10-23T18:36
2024-10-23T23:56
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ДНР складывается критическая ситуация для ВСУ, которые могут попасть в котел, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka."Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск", — отметил он.По мнению офицера, украинские войска могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк."Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел", — сказал он.Как отметил Романенко, до некоторого времени ВСУ могли медленно отступать с этих позиций, но из-за уменьшения расстояния у этого охвата, считает он, ситуация для украинских частей усугубляется.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских войск к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
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"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР
Генерал ВСУ Романенко: украинская армия может попасть в котел в ДНР