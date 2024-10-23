https://ria.ru/20241023/damba-1979463791.html

Дамбу в пострадавшем от паводка селе Владимировка оснастят датчиками

Дамбу в пострадавшем от паводка селе Владимировка оснастят датчиками - РИА Новости, 23.10.2024

Дамбу в пострадавшем от паводка селе Владимировка оснастят датчиками

Дамбу в пострадавшем от масштабного паводка селе Владимировка в Приамурье оснастят датчиками критического уровня воды, сообщает министерство природных ресурсов... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:51

2024-10-23T05:51

2024-10-23T13:13

амурская область

зея (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Дамбу в пострадавшем от масштабного паводка селе Владимировка в Приамурье оснастят датчиками критического уровня воды, сообщает министерство природных ресурсов Амурской области. Готовность сооружения на реке Зея сейчас составляет 45%. Завершено строительство конструктивной части дамбы из песчаного грунта. На внешней стороне укрепляют откосы, строится подпорная стенка на участке соединения дамбы с автодорогой для предотвращения осыпания песка. "Дамба будет оснащена датчиком уровня воды с GSM-модулем, который будет подавать сигнал при подъеме уровня воды до критичных отметок. В конструкции предусмотрено семь водопропускных сооружений для отведения воды с защищаемой территории. В период паводка при повышении уровня воды каждое водопропускное сооружение будет блокироваться плоским затвором, а дренажные воды будут перекачиваться насосами в близлежащие водные объекты", - говорится в сообщении. Общая стоимость проекта, начатого в 2022 году, составляет около 7,9 миллиарда рублей, из которых почти 6,3 миллиарда выделено из федерального бюджета. Завершить строительство планируют к концу 2027 года. Дамба защитит от паводков около двух тысяч жителей села. Она обогнет населенный пункт и соединится с дорогой Р-297 "Амур", образуя замкнутый контур. Высота сооружения составит 7 метров, длина — 8,2 километра, а ширина по основанию варьируется от 15 до 40 метров, уточнили в минприроды. За последние 10 лет в Приамурье произошло восемь наводнений, из них три крупных - вводился режим ЧС федерального значения. Особенно сильно топило область в 2021 году - режим тогда действовал с мая по сентябрь из-за того, что вода долго не уходила. Село Владимировка регулярно попадает в зону паводка. Одно из самых тяжелых наводнений произошло в 2021 году, когда вода зашла на почти 600 приусадебных участков и подтопила 123 жилых дома.

https://ria.ru/20241005/altaj-1976482387.html

https://ria.ru/20240502/amur-1943392727.html

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зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, зея (город), общество