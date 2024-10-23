https://ria.ru/20241023/chuvashiya-1979604492.html

Чувашские студенты изготовили партию печек-буржуек для бойцов СВО

Чувашские студенты изготовили партию печек-буржуек для бойцов СВО - РИА Новости, 23.10.2024

Чувашские студенты изготовили партию печек-буржуек для бойцов СВО

Студенты из Чувашии своими руками сделали печки для участников специальной военной операции, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:32

2024-10-23T16:32

2024-10-23T16:32

надежные люди

дмитрий захаров

чувашская республика (чувашия)

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Студенты из Чувашии своими руками сделали печки для участников специальной военной операции, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров. "Сегодня отправили для наших бойцов в зону СВО 15 печек-буржуек, которые изготовили студенты чебоксарского электро-механического колледжа", - написал Захаров в своем Telegram-канале. Он сообщил, что печки предназначены для 52-го гвардейского тяжело-бомбардировочного авиационного полка, который активно участвует в боевых действиях на курском направлении, где проходят службу уроженцы Чувашии. "Наши бойцы стоят на передовой, защищая нашу страну и наш образ жизни. Каждое их усилие, каждый риск, который они берут на себя, позволяет нам жить в безопасности", - отметил министр образования Чувашии.

https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html

чувашская республика (чувашия)

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дмитрий захаров, чувашская республика (чувашия), сво