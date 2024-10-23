https://ria.ru/20241023/chemezov-1979677938.html
Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК
Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК - РИА Новости, 23.10.2024
Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Совете Федерации предложил ряд мер для подготовки специалистов и устранения дефицита кадров на предприятиях... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:05
2024-10-23T21:05
2024-10-23T21:05
сергей чемезов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Совете Федерации предложил ряд мер для подготовки специалистов и устранения дефицита кадров на предприятиях корпорации в области гособоронзаказа. "Считаю, что наша совместная с губернаторами задача заключается в системной комплексной работе по созданию всех необходимых условий для развития человеческого капитала наших регионов и кадрового потенциала предприятий ОПК… Необходимо законодательное совершенствование подходов по целевому обучению, нужно усилить роль работодателя при отборе абитуриентов, а также повысить вовлеченность региональных властей в процессе профориентации школьников и удержания выпускников технических ВУЗов в своих регионах", - сказал Чемезов. Еще одной мерой, которую предложил глава "Ростеха", является обеспечение целевого приема в учебные заведения системы среднего профессионального образования. Кроме того, необходимо предоставить отсрочку от военной службы по призыву целевикам, которые после окончания средних и высших учебных заведений трудоустроились на предприятия ОПК. "На сегодняшний день дефицит кадров только на предприятиях "Ростеха", выполняющих гособоронный заказ, составляет порядка 30 тысяч человек", - отметил Чемезов, добавив, что во многих городах заводы корпорации являются градообразующими. В настоящее время при участии организации "Ростеха" создано порядка 200 инженерных классов по всей стране. Организации корпорации выступили партнерами 36 образовательно-производственных классов для подготовки специалистов рабочих профессий. На эти цели выделено более 500 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html
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сергей чемезов, ростех, совет федерации рф, россия
Сергей Чемезов, Ростех, Совет Федерации РФ, Россия
Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК
Чемезов предложил меры для устранения дефицита кадров на предприятиях "Ростеха"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Совете Федерации предложил ряд мер для подготовки специалистов и устранения дефицита кадров на предприятиях корпорации в области гособоронзаказа.
"Считаю, что наша совместная с губернаторами задача заключается в системной комплексной работе по созданию всех необходимых условий для развития человеческого капитала наших регионов и кадрового потенциала предприятий ОПК… Необходимо законодательное совершенствование подходов по целевому обучению, нужно усилить роль работодателя при отборе абитуриентов, а также повысить вовлеченность региональных властей в процессе профориентации школьников и удержания выпускников технических ВУЗов в своих регионах", - сказал Чемезов.
Еще одной мерой, которую предложил глава "Ростеха", является обеспечение целевого приема в учебные заведения системы среднего профессионального образования. Кроме того, необходимо предоставить отсрочку от военной службы по призыву целевикам, которые после окончания средних и высших учебных заведений трудоустроились на предприятия ОПК.
"На сегодняшний день дефицит кадров только на предприятиях "Ростеха", выполняющих гособоронный заказ, составляет порядка 30 тысяч человек", - отметил Чемезов, добавив, что во многих городах заводы корпорации являются градообразующими.
В настоящее время при участии организации "Ростеха" создано порядка 200 инженерных классов по всей стране. Организации корпорации выступили партнерами 36 образовательно-производственных классов для подготовки специалистов рабочих профессий. На эти цели выделено более 500 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Профессионалитет".