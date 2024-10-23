https://ria.ru/20241023/chemezov-1979677938.html

Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК

Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК - РИА Новости, 23.10.2024

Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Совете Федерации предложил ряд мер для подготовки специалистов и устранения дефицита кадров на предприятиях... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:05

2024-10-23T21:05

2024-10-23T21:05

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Совете Федерации предложил ряд мер для подготовки специалистов и устранения дефицита кадров на предприятиях корпорации в области гособоронзаказа. "Считаю, что наша совместная с губернаторами задача заключается в системной комплексной работе по созданию всех необходимых условий для развития человеческого капитала наших регионов и кадрового потенциала предприятий ОПК… Необходимо законодательное совершенствование подходов по целевому обучению, нужно усилить роль работодателя при отборе абитуриентов, а также повысить вовлеченность региональных властей в процессе профориентации школьников и удержания выпускников технических ВУЗов в своих регионах", - сказал Чемезов. Еще одной мерой, которую предложил глава "Ростеха", является обеспечение целевого приема в учебные заведения системы среднего профессионального образования. Кроме того, необходимо предоставить отсрочку от военной службы по призыву целевикам, которые после окончания средних и высших учебных заведений трудоустроились на предприятия ОПК. "На сегодняшний день дефицит кадров только на предприятиях "Ростеха", выполняющих гособоронный заказ, составляет порядка 30 тысяч человек", - отметил Чемезов, добавив, что во многих городах заводы корпорации являются градообразующими. В настоящее время при участии организации "Ростеха" создано порядка 200 инженерных классов по всей стране. Организации корпорации выступили партнерами 36 образовательно-производственных классов для подготовки специалистов рабочих профессий. На эти цели выделено более 500 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html

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сергей чемезов, ростех, совет федерации рф, россия