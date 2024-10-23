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Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС

Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС

Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:12

2024-10-23T18:12

2024-10-23T19:24

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани."Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", — сказал турецкий лидер.Он пригласил Путина в ближайшее время посетить Турцию с визитом.Президент России, в свою очередь, отметил, что поддерживает регулярные контакты с Эрдоганом и ценит этот диалог. Также он сообщил, что Москва видит большие перспективы сотрудничества Анкары и БРИКС."Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад Евразийского континента", — сказал он.Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин сообщил, что в прошлом году объем торговли составил 55,4 миллиарда долларов, за восемь месяцев этого года вырос еще на 6,2 процента.По словам российского лидера, на встрече он проинформирует Эрдогана о ситуации вокруг Украины, планирует обсудить сирийский мирный процесс, нормализацию обстановки в Закавказье.Также Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Анкаре.Президенты проводят вторую за год очную встречу, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Соболезнования Путина Эрдогану в связи с терактом в Турции Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Турции. 2024-10-23T18:12 true PT0M29S

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань