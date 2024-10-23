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Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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18:12 23.10.2024 (обновлено: 19:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979644890.html
Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС
Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС
Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:12
2024-10-23T19:24
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
казань
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани."Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", — сказал турецкий лидер.Он пригласил Путина в ближайшее время посетить Турцию с визитом.Президент России, в свою очередь, отметил, что поддерживает регулярные контакты с Эрдоганом и ценит этот диалог. Также он сообщил, что Москва видит большие перспективы сотрудничества Анкары и БРИКС.&quot;Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад Евразийского континента&quot;, — сказал он.Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин сообщил, что в прошлом году объем торговли составил 55,4 миллиарда долларов, за восемь месяцев этого года вырос еще на 6,2 процента.По словам российского лидера, на встрече он проинформирует Эрдогана о ситуации вокруг Украины, планирует обсудить сирийский мирный процесс, нормализацию обстановки в Закавказье.Также Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Анкаре.Президенты проводят вторую за год очную встречу, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/erdogan-1979334505.html
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Соболезнования Путина Эрдогану в связи с терактом в Турции
Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Турции.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Казань
Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите БРИКС

Путин провел переговоры с Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
«
"Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их", — сказал турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС
22 октября, 15:02
Он пригласил Путина в ближайшее время посетить Турцию с визитом.
Президент России, в свою очередь, отметил, что поддерживает регулярные контакты с Эрдоганом и ценит этот диалог. Также он сообщил, что Москва видит большие перспективы сотрудничества Анкары и БРИКС.
«

"Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад Евразийского континента", — сказал он.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин сообщил, что в прошлом году объем торговли составил 55,4 миллиарда долларов, за восемь месяцев этого года вырос еще на 6,2 процента.
По словам российского лидера, на встрече он проинформирует Эрдогана о ситуации вокруг Украины, планирует обсудить сирийский мирный процесс, нормализацию обстановки в Закавказье.
Также Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Анкаре.
Президенты проводят вторую за год очную встречу, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
25 сентября, 14:07
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСКазань
 
 
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