https://ria.ru/20241023/briks-1979632762.html

Президент Ирана призвал БРИКС сделать экономику приоритетом сотрудничества

Президент Ирана призвал БРИКС сделать экономику приоритетом сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Ирана призвал БРИКС сделать экономику приоритетом сотрудничества

Приоритет программ БРИКС в 2025 году следует отдать экономическим и финансовым вопросам, а от учреждений в странах-членах объединения потребовать ускорения... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:39

2024-10-23T17:39

2024-10-23T17:39

россия

иран

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Приоритет программ БРИКС в 2025 году следует отдать экономическим и финансовым вопросам, а от учреждений в странах-членах объединения потребовать ускорения налаживания сотрудничества в сферах экономики и торговли, заявил в ходе заседания в Казани участников саммита БРИКС в узком составе президент Ирана Масуд Пезешкиан. Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения. "В следующем году (давайте - ред.) отдадим приоритет в наших программах финансово-экономическим проблемам и потребуем от всех государственных и частных учреждений... наших стран ускорить темп... создания экономического и торгового сотрудничества и использования внутреннего потенциала БРИКС", - приводит слова президента исламской республики его официальный веб-сайт. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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россия

иран

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россия, иран, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире