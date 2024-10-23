https://ria.ru/20241023/briks-1979630320.html

Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году

Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году

Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году и выразили признательность за проведение XVI саммита объединения в Казани, говорится в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:31

2024-10-23T17:31

2024-10-23T17:31

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году и выразили признательность за проведение XVI саммита объединения в Казани, говорится в итоговой декларации саммита. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы высоко оцениваем председательство России в БРИКС в 2024 году и выражаем признательность правительству Российской Федерации и ее народу за проведение XVI саммита БРИКС в Казани. Мы выражаем готовность оказать всестороннюю поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2025 году и в проведении XVII саммита БРИКС в Бразилии", - говорится в документе. Также лидеры БРИКС высоко оценили мероприятия, проведенные Россией в 2024 году, в том числе в области СМИ, культуры, образования, спорта, искусства, молодежного сотрудничества, гражданского общества, общественной дипломатии и академических обменов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/konventsiya-1979611977.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979572090.html

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