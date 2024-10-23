Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979630320.html
Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году
Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году
Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году и выразили признательность за проведение XVI саммита объединения в Казани, говорится в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:31
2024-10-23T17:31
в мире
справки
россия
казань
бразилия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979619009_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_297d4a46ea32404505d13bbab1335c50.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году и выразили признательность за проведение XVI саммита объединения в Казани, говорится в итоговой декларации саммита. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы высоко оцениваем председательство России в БРИКС в 2024 году и выражаем признательность правительству Российской Федерации и ее народу за проведение XVI саммита БРИКС в Казани. Мы выражаем готовность оказать всестороннюю поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2025 году и в проведении XVII саммита БРИКС в Бразилии", - говорится в документе. Также лидеры БРИКС высоко оценили мероприятия, проведенные Россией в 2024 году, в том числе в области СМИ, культуры, образования, спорта, искусства, молодежного сотрудничества, гражданского общества, общественной дипломатии и академических обменов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/konventsiya-1979611977.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979572090.html
россия
казань
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979619009_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_aedeea1f749d0a63b341ea3bc070cee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, россия, казань, бразилия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Справки, Россия, Казань, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году

Лидеры БРИКС поблагодарили Россию за проведение XVI саммита объединения в Казани

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРасширенный состав в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Расширенный состав в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Расширенный состав в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС высоко оценили председательство России в 2024 году и выразили признательность за проведение XVI саммита объединения в Казани, говорится в итоговой декларации саммита.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
БРИКС призвала принять конвенцию ООН о борьбе с международным терроризмом
Вчера, 16:52
"Мы высоко оцениваем председательство России в БРИКС в 2024 году и выражаем признательность правительству Российской Федерации и ее народу за проведение XVI саммита БРИКС в Казани. Мы выражаем готовность оказать всестороннюю поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2025 году и в проведении XVII саммита БРИКС в Бразилии", - говорится в документе.
Также лидеры БРИКС высоко оценили мероприятия, проведенные Россией в 2024 году, в том числе в области СМИ, культуры, образования, спорта, искусства, молодежного сотрудничества, гражданского общества, общественной дипломатии и академических обменов.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Страны БРИКС сходятся по многим вопросам повестки, заявил Путин
Вчера, 14:47
 
В миреСправкиРоссияКазаньБразилияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала