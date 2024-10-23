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Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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17:31 23.10.2024 (обновлено: 17:40 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979630223.html
Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин
Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин
Власти Венесуэлы последовательно и бескомпромиссно отстаивают интересы своего народа, Россия в этом отношении на их стороне и поддерживает подобные усилия,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:31
2024-10-23T17:40
россия
венесуэла
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
николас мадуро
казань
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Власти Венесуэлы последовательно и бескомпромиссно отстаивают интересы своего народа, Россия в этом отношении на их стороне и поддерживает подобные усилия, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы сможем обсудить все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Знаем, как вы со своей стороны в своей стране отстаиваете интересы вашего народа, интересы Венесуэлы, как вы делаете это последовательно и бескомпромиссно и мы, безусловно, на вашей стороне и поддерживаем ваши усилия по этому направлению", - сказал Путин на переговорах с с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.
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россия, венесуэла, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, николас мадуро, казань, брикс
Россия, Венесуэла, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Николас Мадуро, Казань, БРИКС
Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин

Путин: Венесуэла отстраивает интересы своего народа, Россия на ее стороне

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Власти Венесуэлы последовательно и бескомпромиссно отстаивают интересы своего народа, Россия в этом отношении на их стороне и поддерживает подобные усилия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы сможем обсудить все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Знаем, как вы со своей стороны в своей стране отстаиваете интересы вашего народа, интересы Венесуэлы, как вы делаете это последовательно и бескомпромиссно и мы, безусловно, на вашей стороне и поддерживаем ваши усилия по этому направлению", - сказал Путин на переговорах с с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.
Здание посольства Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 17:21
 
РоссияВенесуэлаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинНиколас МадуроКазаньБРИКС
 
 
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