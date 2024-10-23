https://ria.ru/20241023/briks-1979630223.html

Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин

Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Россия поддерживает Венесуэлу, заявил Путин

Власти Венесуэлы последовательно и бескомпромиссно отстаивают интересы своего народа, Россия в этом отношении на их стороне и поддерживает подобные усилия,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:31

2024-10-23T17:31

2024-10-23T17:40

россия

венесуэла

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

николас мадуро

казань

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Власти Венесуэлы последовательно и бескомпромиссно отстаивают интересы своего народа, Россия в этом отношении на их стороне и поддерживает подобные усилия, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы сможем обсудить все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Знаем, как вы со своей стороны в своей стране отстаиваете интересы вашего народа, интересы Венесуэлы, как вы делаете это последовательно и бескомпромиссно и мы, безусловно, на вашей стороне и поддерживаем ваши усилия по этому направлению", - сказал Путин на переговорах с с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

россия

венесуэла

казань

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