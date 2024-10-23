https://ria.ru/20241023/briks-1979629280.html

Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок

Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок

Россия и Венесуэла стремятся к формированию нового миропорядка без неоколониальных подходов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:27

2024-10-23T17:27

2024-10-23T17:36

венесуэла

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

владимир путин

николас мадуро

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла стремятся к формированию нового миропорядка без неоколониальных подходов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани."Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

венесуэла

россия

казань

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