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Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок
Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок
Россия и Венесуэла стремятся к формированию нового миропорядка без неоколониальных подходов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:27
2024-10-23T17:27
2024-10-23T17:36
венесуэла
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
владимир путин
николас мадуро
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла стремятся к формированию нового миропорядка без неоколониальных подходов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани."Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер", - сказал Путин.
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венесуэла, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, владимир путин, николас мадуро
Венесуэла, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин рассказал о стремлении Венесуэлы и России создать новый миропорядок
Путин: Россия и Венесуэла стремятся создать миропорядок без неоколониализма