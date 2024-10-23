https://ria.ru/20241023/briks-1979627666.html

Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров

Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров

Венесуэла является одним из давних и надежных партнеров России в Латинской Америке и мире, страны реализуют проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:25

2024-10-23T17:25

2024-10-23T17:47

россия

латинская америка

венесуэла

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

николас мадуро

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла является одним из давних и надежных партнеров России в Латинской Америке и мире, страны реализуют проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте и других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро."Венесуэла - один из давних, надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал Путин в ходе переговоров с Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.Президент России подчеркнул, что обоюдовыгодное сотрудничество между двумя странами развивается по всем направлениям."Растут и объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий. То, что они набраны в пакете нашего взаимодействия, - это хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать", - добавил он.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

россия

латинская америка

венесуэла

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россия, латинская америка, венесуэла, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, николас мадуро