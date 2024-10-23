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Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров - РИА Новости, 23.10.2024
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17:25 23.10.2024 (обновлено: 17:47 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979627666.html
Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров
Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров
Венесуэла является одним из давних и надежных партнеров России в Латинской Америке и мире, страны реализуют проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:25
2024-10-23T17:47
россия
латинская америка
венесуэла
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
николас мадуро
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла является одним из давних и надежных партнеров России в Латинской Америке и мире, страны реализуют проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте и других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро."Венесуэла - один из давних, надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал Путин в ходе переговоров с Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.Президент России подчеркнул, что обоюдовыгодное сотрудничество между двумя странами развивается по всем направлениям."Растут и объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий. То, что они набраны в пакете нашего взаимодействия, - это хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать", - добавил он.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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россия, латинская америка, венесуэла, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, николас мадуро
Россия, Латинская Америка, Венесуэла, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Николас Мадуро
Путин назвал Венесуэлу одним из давних партнеров

Путин: с Венесуэлой реализуется много проектов в энергетике и других сферах

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла является одним из давних и надежных партнеров России в Латинской Америке и мире, страны реализуют проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте и других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Венесуэла - один из давних, надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал Путин в ходе переговоров с Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент России подчеркнул, что обоюдовыгодное сотрудничество между двумя странами развивается по всем направлениям.
"Растут и объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий. То, что они набраны в пакете нашего взаимодействия, - это хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать", - добавил он.
Здание посольства Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 17:21
 
РоссияЛатинская АмерикаВенесуэлаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСНиколас Мадуро
 
 
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