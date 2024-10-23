https://ria.ru/20241023/briks-1979621622.html

Страны БРИКС приветствовали разработку проектов с участием молодежи

Страны БРИКС приветствовали разработку проектов с участием молодежи - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС приветствовали разработку проектов с участием молодежи

Страны БРИКС приветствуют разработку международных проектов с участием молодежи. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:11

2024-10-23T17:11

2024-10-23T17:12

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979514723_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_82cdbf8d6dfa0a8889f602924ff22fe9.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют разработку международных проектов с участием молодежи. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность, а также приветствуем разработку соответствующих международных проектов с участием молодежи", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире