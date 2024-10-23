https://ria.ru/20241023/briks-1979616203.html
Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО
Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО
Лидеры БРИКС приветствуют учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:04
2024-10-23T17:04
2024-10-23T17:04
брикс
всемирная торговая организация (вто)
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС приветствуют учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы договорились расширять наш диалог по вопросам, касающимся многосторонней торговой системы и ВТО, и приветствуем учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО
Лидеры БРИКС приветствуют учреждение механизма неформальных консультаций по ВТО