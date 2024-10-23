https://ria.ru/20241023/briks-1979616203.html

Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО

Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС приветствовали неформальные консультации по вопросам ВТО

Лидеры БРИКС приветствуют учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:04

2024-10-23T17:04

2024-10-23T17:04

брикс

всемирная торговая организация (вто)

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979534528_0:150:3287:1999_1920x0_80_0_0_b6833c782714e592778b6f068a192354.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС приветствуют учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы договорились расширять наш диалог по вопросам, касающимся многосторонней торговой системы и ВТО, и приветствуем учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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2024

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