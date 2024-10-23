https://ria.ru/20241023/briks-1979615540.html
Страны БРИКС поддержали открытую торговую систему при ВТО
Страны БРИКС поддержали открытую торговую систему при ВТО - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС поддержали открытую торговую систему при ВТО
Страны БРИКС поддерживают открытую многостороннюю торговую систему при центральной роли ВТО с особым режимом для развивающихся стран. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:02
2024-10-23T17:02
2024-10-23T17:02
экономика
всемирная торговая организация (вто)
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают открытую многостороннюю торговую систему при центральной роли ВТО с особым режимом для развивающихся стран. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, справедливой, предсказуемой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной, основанной на правилах и консенсусе многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (ОДР) для развивающихся стран, включая наименее развитые, и отвергаем односторонние ограничительные меры в торговле, противоречащие правилам ВТО", - говорится в сообщении.
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экономика, всемирная торговая организация (вто), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Страны БРИКС поддержали открытую торговую систему при ВТО
Лидеры БРИКС поддержали открытую торговую систему при центральной роли ВТО