https://ria.ru/20241023/briks-1979612754.html

БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов

БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов

Страны БРИКС призвали расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов и вопросам противодействия финансированию терроризма. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:56

2024-10-23T16:56

2024-10-23T16:56

брикс

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в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призвали расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов и вопросам противодействия финансированию терроризма. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы призываем к расширению диалога в рамках БРИКС по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма с участием соответствующих заинтересованных сторон. Мы подчеркиваем важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность, а также приветствуем разработку соответствующих международных проектов с участием молодежи", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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