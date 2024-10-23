https://ria.ru/20241023/briks-1979612754.html
БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов
БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов
Страны БРИКС призвали расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов и вопросам противодействия финансированию терроризма. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:56
2024-10-23T16:56
2024-10-23T16:56
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призвали расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов и вопросам противодействия финансированию терроризма. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы призываем к расширению диалога в рамках БРИКС по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма с участием соответствующих заинтересованных сторон. Мы подчеркиваем важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность, а также приветствуем разработку соответствующих международных проектов с участием молодежи", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
БРИКС призвала расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов
Лидеры БРИКС призвали расширить диалог по проблемам отмывания преступных доходов