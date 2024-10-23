https://ria.ru/20241023/briks-1979612131.html

Страны БРИКС отвергли односторонние ограничения в торговле

Страны БРИКС отвергли односторонние ограничения в торговле - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС отвергли односторонние ограничения в торговле

Страны БРИКС отвергают односторонние ограничительные меры в торговле, противоречащие правилам ВТО, говорится в декларации стран БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:53

2024-10-23T16:53

2024-10-23T16:54

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС отвергают односторонние ограничительные меры в торговле, противоречащие правилам ВТО, говорится в декларации стран БРИКС. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, справедливой, предсказуемой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной, основанной на правилах и консенсусе многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (ОДР) для развивающихся стран, включая наименее развитые, и отвергаем односторонние ограничительные меры в торговле, противоречащие правилам ВТО. Приветствуем итоги 13‑й министерской конференции ВТО в Абу‑Даби (ОАЭ) и вновь заявляем о своей приверженности усилиям по выполнению решений и деклараций министерских конференций ВТО", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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экономика, оаэ, всемирная торговая организация (вто), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире