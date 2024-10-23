Страны БРИКС отвергли односторонние ограничения в торговле
Лидеры БРИКС отвергли ограничения в торговле, противоречащие правилам ВТО
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС отвергают односторонние ограничительные меры в торговле, противоречащие правилам ВТО, говорится в декларации стран БРИКС.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, справедливой, предсказуемой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной, основанной на правилах и консенсусе многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (ОДР) для развивающихся стран, включая наименее развитые, и отвергаем односторонние ограничительные меры в торговле, противоречащие правилам ВТО. Приветствуем итоги 13‑й министерской конференции ВТО в Абу‑Даби (ОАЭ) и вновь заявляем о своей приверженности усилиям по выполнению решений и деклараций министерских конференций ВТО", - говорится в документе.
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00