https://ria.ru/20241023/briks-1979611038.html
Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ
Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ
Страны БРИКС в декларации выступили за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении искусственным интеллектом. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:52
2024-10-23T16:52
2024-10-23T16:52
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации выступили за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении искусственным интеллектом. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Признавая, что стремительные технологические изменения, в том числе ускоренное распространение искусственного интеллекта, открывают новые возможности для социально-экономического развития во всем мире, мы выступаем за активизацию дискуссий на международном уровне и за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении ИИ, а также приветствуем принятую консенсусом резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта" (A/RES/78/311)", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС также рассчитывают на сотрудничество в рамках БРИКС по оказанию помощи развивающимся странам в деле укрепления потенциала в области ИИ. "Мы поддерживаем консультации по тематике ИИ, в том числе по линии учрежденной на базе Института БРИКС по изучению сетей будущего исследовательской группы по ИИ", - добавляется в декларации.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, казань
Технологии, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань
Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ
Страны БРИКС выступили за повышение роли ООН в глобальном управлении ИИ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Страны БРИКС в декларации
выступили за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении искусственным интеллектом.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Признавая, что стремительные технологические изменения, в том числе ускоренное распространение искусственного интеллекта, открывают новые возможности для социально-экономического развития во всем мире, мы выступаем за активизацию дискуссий на международном уровне и за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении ИИ, а также приветствуем принятую консенсусом резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта" (A/RES/78/311)", - говорится в документе.
Лидеры стран БРИКС также рассчитывают на сотрудничество в рамках БРИКС по оказанию помощи развивающимся странам в деле укрепления потенциала в области ИИ.
"Мы поддерживаем консультации по тематике ИИ, в том числе по линии учрежденной на базе Института БРИКС по изучению сетей будущего исследовательской группы по ИИ", - добавляется в декларации.