https://ria.ru/20241023/briks-1979611038.html

Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ

Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС выступили за важную роль ООН в глобальном управлении ИИ

Страны БРИКС в декларации выступили за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении искусственным интеллектом. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:52

2024-10-23T16:52

2024-10-23T16:52

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации выступили за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении искусственным интеллектом. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Признавая, что стремительные технологические изменения, в том числе ускоренное распространение искусственного интеллекта, открывают новые возможности для социально-экономического развития во всем мире, мы выступаем за активизацию дискуссий на международном уровне и за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении ИИ, а также приветствуем принятую консенсусом резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта" (A/RES/78/311)", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС также рассчитывают на сотрудничество в рамках БРИКС по оказанию помощи развивающимся странам в деле укрепления потенциала в области ИИ. "Мы поддерживаем консультации по тематике ИИ, в том числе по линии учрежденной на базе Института БРИКС по изучению сетей будущего исследовательской группы по ИИ", - добавляется в декларации.

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Ольга Фомченкова

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