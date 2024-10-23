https://ria.ru/20241023/briks-1979610847.html

Страны БРИКС призвали устранить односторонние санкции

Страны БРИКС призвали устранить односторонние санкции - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали устранить односторонние санкции

Лидеры стран БРИКС призвали устранить односторонние экономические и вторичные санкции, противоречащие международному праву, указано в итоговой декларации... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:51

2024-10-23T16:51

2024-10-23T16:51

в мире

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали устранить односторонние экономические и вторичные санкции, противоречащие международному праву, указано в итоговой декларации саммита в Казани. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для обеспечения прав человека, включая право на развитие, для всего населения подвергшихся этим мерам государств, непропорционально затрагивая бедные слои населения и людей, находящихся в уязвимом положении. Соответственно, мы призываем к устранению этих мер", - указано в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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