https://ria.ru/20241023/briks-1979605536.html

Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Страны БРИКС планируют укреплять практическое сотрудничество в области борьбы с терроризмом. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:37

2024-10-23T16:37

2024-10-23T16:37

в мире

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС планируют укреплять практическое сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление практического сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Мы приветствуем деятельность Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ) и ее пяти подгрупп на основе Антитеррористической стратегии БРИКС и Плана действий БРИКС по борьбе с терроризмом, включая принятие позиционного документа РГАТ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240912/briks-1972203101.html

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