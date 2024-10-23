https://ria.ru/20241023/briks-1979605536.html
Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС планируют укреплять практическое сотрудничество в области борьбы с терроризмом. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:37
2024-10-23T16:37
2024-10-23T16:37
в мире
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС планируют укреплять практическое сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление практического сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Мы приветствуем деятельность Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ) и ее пяти подгрупп на основе Антитеррористической стратегии БРИКС и Плана действий БРИКС по борьбе с терроризмом, включая принятие позиционного документа РГАТ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240912/briks-1972203101.html
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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом