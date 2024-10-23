https://ria.ru/20241023/briks-1979605385.html

Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске

Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске

Лидеры стран БРИКС в декларации осудили атаку на диппредставительство Ирана в Дамаске, совершенную Израилем. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:36

2024-10-23T16:36

2024-10-23T16:36

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации осудили атаку на диппредставительство Ирана в Дамаске, совершенную Израилем. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы осуждаем атаку на дипломатическое представительство Исламской Республики Иран в столице Сирии Дамаске, совершенную Израилем 1 апреля 2024 года, что является нарушением основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/izrail-1979594032.html

дамаск (город)

израиль

иран

сирия

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Ольга Фомченкова

в мире, дамаск (город), израиль, иран, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, сирия