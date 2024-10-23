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Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске - РИА Новости, 23.10.2024
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16:36 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979605385.html
Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске
Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске
Лидеры стран БРИКС в декларации осудили атаку на диппредставительство Ирана в Дамаске, совершенную Израилем. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:36
2024-10-23T16:36
в мире
дамаск (город)
израиль
иран
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
сирия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации осудили атаку на диппредставительство Ирана в Дамаске, совершенную Израилем. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы осуждаем атаку на дипломатическое представительство Исламской Республики Иран в столице Сирии Дамаске, совершенную Израилем 1 апреля 2024 года, что является нарушением основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241023/izrail-1979594032.html
дамаск (город)
израиль
иран
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в мире, дамаск (город), израиль, иран, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Иран, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Сирия
Лидеры БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске

Лидеры стран БРИКС осудили атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Дамаске

© LOUAI BESHARAМесто ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© LOUAI BESHARA
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации осудили атаку на диппредставительство Ирана в Дамаске, совершенную Израилем.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы осуждаем атаку на дипломатическое представительство Исламской Республики Иран в столице Сирии Дамаске, совершенную Израилем 1 апреля 2024 года, что является нарушением основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года", - говорится в документе.
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В миреДамаск (город)ИзраильИранБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуСирия
 
 
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