https://ria.ru/20241023/briks-1979604912.html
Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы
Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы
Страны БРИКС поддерживают создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны объединения и механизмы Глобального Юга. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:34
2024-10-23T16:34
2024-10-23T16:35
экономика
технологии
брикс
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны объединения и механизмы Глобального Юга. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем инициативу по созданию новой инвестиционной платформы, позволяющей максимально эффективно задействовать существующую институциональную инфраструктуру НБР (Нового банка развития - ред.) в целях увеличения притока инвестиций в страны БРИКС и механизмы Глобального Юга", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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экономика, технологии, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Технологии, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы
БРИКС поддержала создание инвестиционной платформы для увеличения инвестиций