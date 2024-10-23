https://ria.ru/20241023/briks-1979604912.html

Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы

Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС поддержали создание новой инвестиционной платформы

Страны БРИКС поддерживают создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны объединения и механизмы Глобального Юга. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:34

2024-10-23T16:34

2024-10-23T16:35

экономика

технологии

брикс

новый банк развития

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны объединения и механизмы Глобального Юга. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем инициативу по созданию новой инвестиционной платформы, позволяющей максимально эффективно задействовать существующую институциональную инфраструктуру НБР (Нового банка развития - ред.) в целях увеличения притока инвестиций в страны БРИКС и механизмы Глобального Юга", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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экономика, технологии, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году