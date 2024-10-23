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Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей - РИА Новости, 23.10.2024
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16:32 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979604050.html
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей
Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:32
2024-10-23T16:32
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с экспоненциальным ростом и распространением дезинформации и недостоверной информации, в том числе ложной информации и фейковых новостей, а также агрессивных высказываний, в особенности на цифровых платформах, что способствует радикализации и возникновению конфликтов", - говорится в декларации. Лидеры стран БРИКС, заявляя о приверженности суверенитету государств, подчеркнули "важность обеспечения целостности информации и ее свободного потока и открытого доступа к достоверной и основанной на фактах информации, включая свободу мнений и их выражения, а также цифровой и медийной грамотности в целях создания условий для полноценного взаимодействия в соответствии с применяемыми положениями национального и международного права".
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей

Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с экспоненциальным ростом и распространением дезинформации и недостоверной информации, в том числе ложной информации и фейковых новостей, а также агрессивных высказываний, в особенности на цифровых платформах, что способствует радикализации и возникновению конфликтов", - говорится в декларации.
Лидеры стран БРИКС, заявляя о приверженности суверенитету государств, подчеркнули "важность обеспечения целостности информации и ее свободного потока и открытого доступа к достоверной и основанной на фактах информации, включая свободу мнений и их выражения, а также цифровой и медийной грамотности в целях создания условий для полноценного взаимодействия в соответствии с применяемыми положениями национального и международного права".
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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