https://ria.ru/20241023/briks-1979604050.html

Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей

Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей

Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:32

2024-10-23T16:32

2024-10-23T16:32

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с экспоненциальным ростом и распространением дезинформации и недостоверной информации, в том числе ложной информации и фейковых новостей, а также агрессивных высказываний, в особенности на цифровых платформах, что способствует радикализации и возникновению конфликтов", - говорится в декларации. Лидеры стран БРИКС, заявляя о приверженности суверенитету государств, подчеркнули "важность обеспечения целостности информации и ее свободного потока и открытого доступа к достоверной и основанной на фактах информации, включая свободу мнений и их выражения, а также цифровой и медийной грамотности в целях создания условий для полноценного взаимодействия в соответствии с применяемыми положениями национального и международного права".

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году