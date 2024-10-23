https://ria.ru/20241023/briks-1979604050.html
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей
Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:32
2024-10-23T16:32
2024-10-23T16:32
в мире
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979514723_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_82cdbf8d6dfa0a8889f602924ff22fe9.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с экспоненциальным ростом и распространением дезинформации и недостоверной информации, в том числе ложной информации и фейковых новостей, а также агрессивных высказываний, в особенности на цифровых платформах, что способствует радикализации и возникновению конфликтов", - говорится в декларации. Лидеры стран БРИКС, заявляя о приверженности суверенитету государств, подчеркнули "важность обеспечения целостности информации и ее свободного потока и открытого доступа к достоверной и основанной на фактах информации, включая свободу мнений и их выражения, а также цифровой и медийной грамотности в целях создания условий для полноценного взаимодействия в соответствии с применяемыми положениями национального и международного права".
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979514723_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2fe944c59b91d50a4b83bce5adf6a2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковых новостей
Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность из-за распространения дезинформации
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность
из-за распространения дезинформации и фейковых новостей, что способствует возникновению конфликтов.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с экспоненциальным ростом и распространением дезинформации и недостоверной информации, в том числе ложной информации и фейковых новостей, а также агрессивных высказываний, в особенности на цифровых платформах, что способствует радикализации и возникновению конфликтов", - говорится в декларации.
Лидеры стран БРИКС, заявляя о приверженности суверенитету государств, подчеркнули "важность обеспечения целостности информации и ее свободного потока и открытого доступа к достоверной и основанной на фактах информации, включая свободу мнений и их выражения, а также цифровой и медийной грамотности в целях создания условий для полноценного взаимодействия в соответствии с применяемыми положениями национального и международного права".