https://ria.ru/20241023/briks-1979602869.html

Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении

Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении - РИА Новости, 23.10.2024

Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается республики. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:27

2024-10-23T16:27

2024-10-23T16:37

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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается республики."Саммит БРИКС посвящен проблемам Глобального Юга, и эта повестка напрямую касается Армении", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, у Армении есть возможность представить Казани свой проект запуска региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира"."Я получил приглашение лично от президента РФ и принял это приглашение. Думаю, что мое присутствие (на саммите - ред.) важно для Республики Армения", - заявил Пашинян.Он добавил, что недавно участвовал в различных мероприятиях, в частности заседании генассамблеи ООН и саммите франкофонии."Контакты на разных платформах, выслушивание оценок не только по региональным, но и по глобальным процессам помогают нам точнее ориентироваться в современном, чрезвычайно сложном мире", - отметил премьер.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

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