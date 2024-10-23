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Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении - РИА Новости, 23.10.2024
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16:27 23.10.2024 (обновлено: 16:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979602869.html
Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении
Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении - РИА Новости, 23.10.2024
Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается республики. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:27
2024-10-23T16:37
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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается республики."Саммит БРИКС посвящен проблемам Глобального Юга, и эта повестка напрямую касается Армении", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, у Армении есть возможность представить Казани свой проект запуска региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира"."Я получил приглашение лично от президента РФ и принял это приглашение. Думаю, что мое присутствие (на саммите - ред.) важно для Республики Армения", - заявил Пашинян.Он добавил, что недавно участвовал в различных мероприятиях, в частности заседании генассамблеи ООН и саммите франкофонии."Контакты на разных платформах, выслушивание оценок не только по региональным, но и по глобальным процессам помогают нам точнее ориентироваться в современном, чрезвычайно сложном мире", - отметил премьер.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении

Пашинян: участие в саммите БРИКС важно, его повестка напрямую касается Армении

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается республики.
"Саммит БРИКС посвящен проблемам Глобального Юга, и эта повестка напрямую касается Армении", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, у Армении есть возможность представить Казани свой проект запуска региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира".
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"Я получил приглашение лично от президента РФ и принял это приглашение. Думаю, что мое присутствие (на саммите - ред.) важно для Республики Армения", - заявил Пашинян.
Он добавил, что недавно участвовал в различных мероприятиях, в частности заседании генассамблеи ООН и саммите франкофонии.
"Контакты на разных платформах, выслушивание оценок не только по региональным, но и по глобальным процессам помогают нам точнее ориентироваться в современном, чрезвычайно сложном мире", - отметил премьер.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
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