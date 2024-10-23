https://ria.ru/20241023/briks-1979601078.html
Страны БРИКС осудили теракт в Бейруте
Страны БРИКС осудили теракт в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС осудили теракт в Бейруте
Страны БРИКС осуждают теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:21
2024-10-23T16:21
2024-10-23T16:21
в мире
бейрут
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС осуждают теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы осуждаем спланированный террористический акт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Мы вновь заявляем, что подобные атаки представляют собой грубое нарушение международного права", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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в мире, бейрут, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Бейрут, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС осудили теракт в Бейруте
Страны БРИКС осудили теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС осуждают теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы осуждаем спланированный террористический акт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Мы вновь заявляем, что подобные атаки представляют собой грубое нарушение международного права", - говорится в документе.