https://ria.ru/20241023/briks-1979600795.html

Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире

Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире

Лидеры стран БРИКС обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:20

2024-10-23T16:20

2024-10-23T16:20

в мире

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979546950_0:215:3258:2048_1920x0_80_0_0_f918f049fb54878a8c202f40d6f7bf2c.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы по-прежнему обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира, включая те, которые имеют значительное влияние как на региональном, так и на международном уровнях", - говорится в документе. Страны БРИКС подтвердили приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций на основе координации и сотрудничества. Они подчеркнули необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году