https://ria.ru/20241023/briks-1979600795.html
Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире
Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:20
2024-10-23T16:20
2024-10-23T16:20
в мире
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы по-прежнему обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира, включая те, которые имеют значительное влияние как на региональном, так и на международном уровнях", - говорится в документе. Страны БРИКС подтвердили приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций на основе координации и сотрудничества. Они подчеркнули необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС выразили обеспокоенность ростом насилия в мире
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ростом числа вооруженных конфликтов в мире
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Лидеры стран БРИКС
обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы по-прежнему обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира, включая те, которые имеют значительное влияние как на региональном, так и на международном уровнях", - говорится в документе.
Страны БРИКС подтвердили приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций на основе координации и сотрудничества. Они подчеркнули необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин.