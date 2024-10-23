https://ria.ru/20241023/briks-1979597841.html

Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития

Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития

Лидеры стран БРИКС поддерживают дальнейшее развитие Нового банка развития, расширение финансирования в национальных валютах. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:12

2024-10-23T16:12

2024-10-23T16:12

экономика

брикс

новый банк развития

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают дальнейшее развитие Нового банка развития, расширение финансирования в национальных валютах. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем ключевую роль Нового банка развития (НБР) в содействии развитию инфраструктуры и устойчивому развитию стран-акционеров. Мы поддерживаем дальнейшее развитие НБР, совершенствование корпоративного управления и эффективности функционирования в целях выполнения Общей стратегии НБР на период 2022 - 2026 годов. Мы поддерживанием НБР в вопросах расширения финансирования в национальных валютах и укрепления инновационных процессов в сфере инвестиций и финансовых инструментов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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экономика, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году