https://ria.ru/20241023/briks-1979597841.html
Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития
Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития
Лидеры стран БРИКС поддерживают дальнейшее развитие Нового банка развития, расширение финансирования в национальных валютах. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:12
2024-10-23T16:12
2024-10-23T16:12
экономика
брикс
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979563974_0:54:3546:2048_1920x0_80_0_0_2a32d1853d3069579f9f981346c89938.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поддерживают дальнейшее развитие Нового банка развития, расширение финансирования в национальных валютах. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем ключевую роль Нового банка развития (НБР) в содействии развитию инфраструктуры и устойчивому развитию стран-акционеров. Мы поддерживаем дальнейшее развитие НБР, совершенствование корпоративного управления и эффективности функционирования в целях выполнения Общей стратегии НБР на период 2022 - 2026 годов. Мы поддерживанием НБР в вопросах расширения финансирования в национальных валютах и укрепления инновационных процессов в сфере инвестиций и финансовых инструментов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979563974_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_4172538a532716aa4a23c13f32c42a51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития
Декларация: страны БРИКС поддерживают укрепление Нового банка развития