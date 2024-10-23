https://ria.ru/20241023/briks-1979597694.html
БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом
БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС призвали поддержать развивающиеся страны, в том числе страны Африки, в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:11
2024-10-23T16:11
2024-10-23T16:12
в мире
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призвали поддержать развивающиеся страны, в том числе страны Африки, в борьбе с терроризмом. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы высоко оцениваем прилагаемые африканскими странами усилия и достигнутые ими успехи в деле обеспечения мира и развития, борьбы с растущим бедствием терроризма в Африке... и призываем оказывать развивающимся странам большую глобальную поддержку для борьбы с терроризмом, чтобы помочь африканским странам, особенно наиболее пострадавшим, укрепить свой антитеррористический потенциал", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, африка, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Африка, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом
Лидеры БРИКС призвали поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом