https://ria.ru/20241023/briks-1979597694.html

БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом

БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС призвала поддержать развивающиеся страны в борьбе с терроризмом

Страны БРИКС призвали поддержать развивающиеся страны, в том числе страны Африки, в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:11

2024-10-23T16:11

2024-10-23T16:12

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призвали поддержать развивающиеся страны, в том числе страны Африки, в борьбе с терроризмом. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы высоко оцениваем прилагаемые африканскими странами усилия и достигнутые ими успехи в деле обеспечения мира и развития, борьбы с растущим бедствием терроризма в Африке... и призываем оказывать развивающимся странам большую глобальную поддержку для борьбы с терроризмом, чтобы помочь африканским странам, особенно наиболее пострадавшим, укрепить свой антитеррористический потенциал", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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