https://ria.ru/20241023/briks-1979596903.html

Путин охарактеризовал отношения России и Ирана

Путин охарактеризовал отношения России и Ирана - РИА Новости, 23.10.2024

Путин охарактеризовал отношения России и Ирана

Связи Ирана и России находятся на подъеме, носят подлинно дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:09

2024-10-23T16:09

2024-10-23T16:30

россия

иран

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

владимир путин

масуд пезешкиан

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Связи Ирана и России находятся на подъеме, носят подлинно дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани."Они (связи РФ и Ирана) находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер", - сказал Путин.Президент РФ также выразил признательность иранскому коллеге за то, что Пезешкиан принял приглашение посетить Россию с отдельным визитом, чтобы подписать новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и другие документы.

https://ria.ru/20241011/briks-1977605554.html

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иран

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