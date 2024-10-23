https://ria.ru/20241023/briks-1979596903.html
Путин охарактеризовал отношения России и Ирана
Путин охарактеризовал отношения России и Ирана - РИА Новости, 23.10.2024
Путин охарактеризовал отношения России и Ирана
Связи Ирана и России находятся на подъеме, носят подлинно дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:09
2024-10-23T16:09
2024-10-23T16:30
россия
иран
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
владимир путин
масуд пезешкиан
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Связи Ирана и России находятся на подъеме, носят подлинно дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани."Они (связи РФ и Ирана) находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер", - сказал Путин.Президент РФ также выразил признательность иранскому коллеге за то, что Пезешкиан принял приглашение посетить Россию с отдельным визитом, чтобы подписать новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и другие документы.
https://ria.ru/20241011/briks-1977605554.html
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россия, иран, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин охарактеризовал отношения России и Ирана
Путин охарактеризовал отношения России и Ирана во время саммита БРИКС