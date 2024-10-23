Страны БРИКС призвали укреплять банковские сети внутри объединения
Лидеры БРИКС призвали укреплять банковские сети между странами объединения
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приветствуют использование национальных валют при финансовых операциях между странами объединения и их торговыми партнерами и призвали укреплять корреспондентские банковские сети между странами объединения, говорится в декларации стран БРИКС.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы призываем к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах в соответствии с Трансграничной платежной инициативой БРИКС (BCBPI), которая является добровольной и необязательной, и ожидаем дальнейших обсуждений по данной теме, в том числе в рамках рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в платежной сфере", - говорится в документе.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40