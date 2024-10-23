https://ria.ru/20241023/briks-1979595015.html

Страны БРИКС призвали укреплять банковские сети внутри объединения

Страны БРИКС призвали укреплять банковские сети внутри объединения - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали укреплять банковские сети внутри объединения

Лидеры стран БРИКС приветствуют использование национальных валют при финансовых операциях между странами объединения и их торговыми партнерами и призвали... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:03

2024-10-23T16:03

2024-10-23T16:03

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приветствуют использование национальных валют при финансовых операциях между странами объединения и их торговыми партнерами и призвали укреплять корреспондентские банковские сети между странами объединения, говорится в декларации стран БРИКС. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы призываем к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах в соответствии с Трансграничной платежной инициативой БРИКС (BCBPI), которая является добровольной и необязательной, и ожидаем дальнейших обсуждений по данной теме, в том числе в рамках рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в платежной сфере", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире